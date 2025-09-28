X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
নিউইয়র্কে আখতারের ওপরে হামলা

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনসিপির স্মারকলিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৯আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৯
নিউইয়র্কে আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়

নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর  হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের  বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটে লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছে দলটির ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বিচারের ক্ষেত্রে ধীর গতি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। প্রবাসীরা এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো এ হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়।

স্মারকলিপিতে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়— বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার এবং নিউইয়র্ক শহরের সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানানো, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ সম্পূর্ণ ফরেন সার্ভিস টিমকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করা এবং সফরের পরবর্তী অংশে প্রত্যেক সফররত নেতার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) এনসিপির প্রবাসী উইং ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়,  ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) ও হেড অব চ্যান্সেরি শেখ মোশাররফ শরীফের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অপরদিকে নরওয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস না থাকায় সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। যা কনস্যুলার বিভাগ উচ্চ পর্যায়ে পাঠিয়েছে।

একই দিনে ফিনল্যান্ডে সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেন প্রবাসী নেতারা। রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদা আহমেদ ও কনস্যুলার বিভাগ তা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান।

২৪ সেপ্টেম্বর পর্তুগালে রাষ্ট্রদূত এম মাহফুজুল হক, ইতালির রোমে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ওয়েলফেয়ার) আসিফ আনাম সিদ্দিকী এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (রিাজনৈতিক) মর্জুক ইসলাম স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। একই দিনে অস্ট্রেলিয়ায় তাইমা রহমান, ইতালির মিলানোর ফার্স্ট সেক্রেটারি ও হেড অব চ্যান্সেরি এমডি শরিফুল ইসলামকেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পর দিন ২৬ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ফার্স্ট সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ দেবনাথ।

প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময়  হামলার শিকার হন আখতার ও তাসনিম জারা। এসময় আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
নিউ ইয়র্কজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিআখতার হোসেন
সম্পর্কিত
দেশ পুনর্গঠনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফখরুলের
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!
এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!
দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করে: প্রবাসীদের আসিফ নজরুল
দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করে: প্রবাসীদের আসিফ নজরুল
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এলো মৃত ডলফিন
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এলো মৃত ডলফিন
ঢাকার প্রথম সরকারি ‘গ্রিন বিল্ডিং’ হবে পরিবেশ অধিদফতরের নতুন অফিস
ঢাকার প্রথম সরকারি ‘গ্রিন বিল্ডিং’ হবে পরিবেশ অধিদফতরের নতুন অফিস
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media