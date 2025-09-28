X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
‘জাতীয় নির্বাচনে সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কাজ করবে এনসিপি’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৬আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৬
রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নাহিদ ইসলাম

আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব ধর্মের  মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কাজ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)— এমন মন্তব্য করেছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন,  ‘‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সরকারের কাছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোনও দাবিই পূরণ করা হয়নি। তাই রাষ্ট্রকে বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখতে হবে।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানান নাহিদ। তিনি বলেন, ‘‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সম্প্রীতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ  গঠনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন অনিরাপদ না হয়।’’

এ সময় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারাসহ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

 

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
দুর্গাপূজানাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’
হাসিনের আয়োজনে ‘নীরবে’ কণা!
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
