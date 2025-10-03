X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
নির্বাচনের জন্য ৫৬ প্রার্থীকে নাগরিক ঐক্যের প্রাথমিক বাছাই

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৫আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৫
নাগরিক ঐক্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাগরিক ঐক্যের প্রার্থিতার জন্য প্রাথমিক বাছাই নিয়ে আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে আবেদন করা প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ে ৫৬ জনের তালিকা অনুমোদন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাজধানীর ইস্কাটনে দলের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার সভাপতিত্বে নাগরিক ঐক্য কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  সাকিব আনোয়ার এ তথ্য জানান।

বৈঠকে ফিলিস্তিনিদের সহায়তার জন্য গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ত্রাণবাহী নৌযানগুলোকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক আটকের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান নেতারা।

অবিলম্বে আটক মানবিক সহায়তাকারীদের মুক্তি এবং গাজায় সহায়তা পৌঁছানোর দাবি জানানো হয়।

গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের অবৈধ দখল বন্ধ, গাজায় গণহত্যা এবং অবরোধ বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক সমর্থন তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান নেতারা।

বৈঠকে নাগরিক ঐক্যের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা সাকিব আনোয়ার এবং এস এম এ কবীর হাসানকে সর্বসম্মতিক্রমে যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

/এসটিএস/এপিএইচ/
বিষয়:
নাগরিক ঐক্যত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
