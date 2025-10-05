রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের নবনির্বাচিত ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন দলের সভাপতি হাসনাত আবদুল কাইয়ূম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন। গত ৩ অক্টোবর রাজধানীর জোয়ার সাহারার এসএকে মিলনায়তনে বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে এ কমিটি নির্বাচিত হয়। এ সময় সর্বসম্মতিক্রমে দলের সংস্কার হওয়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়।
রবিবার (৫ অক্টোবর) দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গঠনতন্ত্রে দলের নামের শুরুতে বাংলাদেশ শব্দ যুক্ত করা হয়। জাতীয় সমন্বয় কমিটির পরিবর্তে জাতীয় কমিটি এবং নির্বাহী কমিটিতে সভাপতি ও সেক্রেটারি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।
দলের নির্বাহী কমিটিসহ সব কমিটিতে দ্রুত সময়ের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোনও ছাত্র, যুব, পেশাজীবী অঙ্গ সংগঠনের বা প্রবাসে কোনও শাখা না রাখার সিদ্ধান্ত নতুন গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্মেলনে দলের সারা দেশের ১৩০টি কমিটির প্রায় ২০০ প্রতিনিধি যোগ দেন।
পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটিতে সভাপতি পদে রয়েছেন অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ূম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ জামাল কাদেরী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ মহিউদ্দিন, আব্দুল জলিল, অ্যাডভোকেট নাসিমা রহমান, অধ্যাপক চিনু কবির, সাইদুল খন্দকার সবুজ, সাবেক সচিব গোলাম শফিক, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার দিদার ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, ইউসুফ মজুমদার, আরিফ খান, সাজ্জাদ পারভেজ, শফিকুল ইসলাম মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হরিপদ দাশ নান্টু, সাজ্জাদুল করিম রিংকু, ঈশিতা ইয়াসমিন, জিয়াউল হক সুমন, পেশাজীবী মো. মহসিন, রেজাউল ইসলাম রেজা, দফতর সম্পাদক ছামিউল আলম রাসু, অর্থ সম্পাদক নাইমুল ইসলাম নয়ন, মিডিয়া সম্পাদক এহসান আহমেদ, সহ-মিডিয়া সম্পাদক এএইচএম শাহীন, মামুনুর রশীদ, ন্যায়পাল রায়হান কবীর, প্রচার সম্পাদক নিজামউদ্দিন ঠাকুর, সহ-প্রচার সম্পাদক শামসুদ্দিন রাকিব, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক রুদ্রাক্ষ রায়হান, সহ-শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হায়দার আলী, সংগঠন সমালোচক সাজ্জাদুর রহমান, নারী বিষয়ক সম্পাদক জাকিয়া শিশির, সহ-নারী বিষয়ক সম্পাদক মনোয়ারা রহমান, ভূমিহীন, মৎসজীবী ও অবাঙ্গালি বিষয়ক সম্পাদক শেখ নাসির উদ্দিন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক সামিউল হক চৌধুরী, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কনক রহমান, সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম জুয়েল, মো. তানজীর আলম, শিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক মাসুম রহমান, সহ-শিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক মো. মাসুদ রানা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামিনা স্বপ্নীল, রাফায়েত হৃদয়, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক হোসেন আলী পেয়ারা, সহ-আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মামুন, জামিলুল করিম তরুণ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মিন্টু মিয়া, শ্রমিক নেতা, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক উম্মে হাবীবা মায়া, সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মোমেন স্বপন, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন কবিরাজ লিটন, নদী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ইবনে সাঈদ রানা, সহ-নদী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, পরিবেশবিদ সামছুল হক কাজল, কার্যকরী সদস্য খন্দকার হাবিব রাজা, আদিল আমজাদ হোসাইন, আবুল হোসেন অলি, আক্তারুজ্জামান আজাদ, এস এম নূর খান ফেরদৌস, হিরো মিয়া, এস এম রুবেল, মো. আব্দুল শুকুর মিয়া, সাজ্জাদুর রহমান, লিলি বেগম, ইয়াকুব আলী, সুমি আক্তার, মো. মহসিন মিয়া, মোহাম্মদ মিজান, মোহাম্মদ শামসুল সরদার ও শাহিন আলম।