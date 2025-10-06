X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কোনও জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি: মামুনুল হক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৯
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেছেন মাওলানা হাবীবুল্লাহ

 

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেছেন মাওলানা হাবীবুল্লাহ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এখনও কোনও নির্বাচনি জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির আমির মাওলানা মামুনুল হক।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এখন পর্যন্ত কোনও নির্বাচনি জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। আপাতত আমরা জুলাই-সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আছি। এই আন্দোলন সফলের কোনও বিকল্প নেই।’

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর মুহাম্মাদপুরে মামুনুল হকের বাড়িতে তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মাওলানা হাবীবুল্লাহ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেন। তিনি আমিরে মজলিসের হাতে প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনে যোগদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মাওলানা আব্দুস সোবহান, খেলাফত যুব মজলিসের সভাপতি পরিষদ-সদস্য জাকির হোসাইনসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

যোগদান অনুষ্ঠানে মামুনুল হক বলেন, ‘সংগঠনের যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করা হবে। প্রথমে বিষয়টি সংগঠনের রাজনৈতিক সেলে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা হবে, তারপর তা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি’তে উপস্থাপন করা হবে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় আলোচনার পরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।’

প্রয়োজনে তৃণমূল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মতামতও গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মামুনুল হক বলেন, ‘জনগণের সঙ্গে মিশে কাজ করতে হবে, তাদের ভাবনা ও মনোভাব বুঝতে হবে। সংগঠনের সিদ্ধান্ত যেন জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়—সে দিক বিবেচনায় রেখেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।’

মাওলানা মামুনুল হক সাম্প্রতিক ধর্মীয় ইস্যুতেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

 

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
নির্বাচনমামুনুল হকখেলাফত মজলিস
সম্পর্কিত
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসির সংলাপ‘এআই-ভিত্তিক অপপ্রচার ও গুজব মোকাবিলাই বড় চ্যালেঞ্জ’
৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে গণঅধিকার পরিষদের: রাশেদ খান
জুলাই সনদের বিষয়ে জাতীয় নির্বাচনের দিনে আলাদা ব্যালটে গণভোটের পক্ষে বিএনপি
সর্বশেষ খবর
নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
বিশ্ব বসতি দিবস আজনিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media