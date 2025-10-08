সীমান্তের ওপারের শক্তির কারণেই জুলাই সনদ নিয়ে একমত হওয়া যাচ্ছে না: মঞ্জু

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, ‘সীমান্তের ওপারের শক্তির কারণেই জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে ঐকমত্য হচ্ছে না। তাই বিষয়টি নিয়ে সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সংবিধান আদেশ বা অধ্যাদেশ যেভাবেই হোক বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। কারণ জনগণ দ্রুত সিদ্ধান্ত দেখতে চায়।’
বুধবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের বিরতিতে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
মঞ্জু অভিযোগ করেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে গণভোট সংসদ নির্বাচনের আগে হবে না। ভোটের দিন যে হবে সে বিষয়টিতেও এখনও একমত হতে পারেনি দলগুলো। এ সংক্রান্ত দুই পক্ষের মধ্যে স্পষ্ট দ্বিমত দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি নিজেদের সরকারের অংশ মনে করে। আমরা মনে করি তাদের কারণে একমত হওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনগণ ঐকমত্য চায়। সংবিধান আদেশ বা বিশেষ আদেশ যেভাবেই হোক।’
তিনি বলেন, ‘কোনও বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকলে, জনগণ থার্ড আম্পায়ার হিসেবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা মনে করি, গণভোট সাধারণ নির্বাচনের আগে বা পরে নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের আপত্তি নেই।’