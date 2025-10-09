আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ কি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারবে’ শীর্ষক জাতীয় সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংলাপের আয়োজন করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।
আখতার হোসেন বলেন, অতীতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের মতো করে সংবিধান পরিবর্তন করেছে। তাই এখন রাজনীতিতে উচ্চ কক্ষের একটি উপযোগিতা তৈরি হয়েছে। তবে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ না হলে এটির আর কোনও উপযোগিতা থাকে না। কারণ কোনও একক দল নিম্নকক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি আসন পায় না। তাই উচ্চকক্ষে কোনও সিদ্ধান্তের জন্য ওই দলের অন্য রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।
আখতার বলেন, অনেক রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন করা হয়। কিন্তু পরে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সেটি বাতিল করে। এরপর স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করা হয় শুধু সংবিধানের মাধ্যমে।
এনসিপির সদস্য সচিব বলেন, উচ্চকক্ষ চূড়ান্তভাবে কোনও আইন আটকে রাখতে পারবে না। কিন্তু যেকোনও সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনার যে পরিসর তৈরি করবে সেটা খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।