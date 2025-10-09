শাপলা না দিলে ধানের শীষ বাতিল করতে হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের সামনে দুইটি রাস্তা আছে। তা হলো ‘ধানের শীষ’ ‘তারা’ ‘সোনালি আঁশ’ বাতিল করা অথবা শাপলা দেওয়া। আশা করি, আমাদের যারা ভাতৃপ্রতিম অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ যে, কারোটাই বাতিল না হোক। শাপলা পেতে আইনি এবং রাজনৈতিক বাধা দেখছি না। এ জন্য আমরা আশাবাদী, শাপলা পাবো।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
আড়াই ঘণ্টার বৈঠক শেষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, শাপলার বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আশা করি, আমরা পাবো। এটা না পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনি প্রতিবদ্ধকতা পাইনি।
তিনি বলেন, আমাদের বিষয়টা আমরা জানিয়ে এসেছি। তারা নিশ্চুপ ছিলেন, উত্তর দিতে পারেননি। আমরা ধরে নেবো, তারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন।
এনসিপির এই নেতা বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ব্যাখ্যা চেয়েছে, আমরা দিয়েছি। আমরা আজ তাদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি– কেন শাপলা দেবেন না। তারা দুই ঘণ্টা নিশ্চুপ থেকেছেন। এমন কোনও প্রতিষ্ঠান আছে বা কোথাও এ ধরনের চিত্র রয়েছে? এ ধরনের চিত্র এখানে আমরা পাচ্ছি যে, নির্বাচন কমিশনার বললেন, তিনি নাকি মেন্টালি প্রস্তুত আগে যারা নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তাদের মতো পরিস্থিতি বরণ করতে। এ ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা এবং উদ্ভট চিন্তা-ভাবনার যারা রয়েছেন আমরা স্টিল তাদের পদত্যাগ চাচ্ছি না।
তিনি আরও বলেন, আমরা শাপলার ক্ষেত্রে অনড় আছি, থাকবো। কারণ, এটা অধিকার।
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আপনাদের মাধ্যমে একটা বিষয় আমরা জানান দিতে চাই, প্রতীক হিসেবে শাপলা দিতে আইনি প্রতিবন্ধকতা নেই। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা নেই, কোথাও প্রতিবন্ধকতা নেই। তাহলে এটা করতে সমস্যা কোথায়? তারা গত মিটিংয়ে আমাদের ডিজিএফআই’র কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন, বিভিন্ন সংস্থার উদাহরণ দিয়েছিলেন, সেটাও আমরা আজ বলেছি– আপনারা যদি কোনও জায়গা থেকে প্রেসার ফিল করেন বা কেউ আপনাদের চাপ দিয়ে থাকে আমাদের জানান। আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনোকিছু বলবো না। আমরা তাদের রাজপথে মোকাবিলা করবো। কোনও অদৃশ্য শক্তি পেছনে রেখে আপনি (ইসি সচিব) প্রেসারটা নিয়েন না। তারপরও তিনি চুপ ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, আমরা বলে দিয়েছি, নিবন্ধন যদি আমাদের দিতে হয় এবং নিবন্ধন প্রশ্নে সেটা শাপলা দিয়েই হবে। শাপলা ছাড়া এনসিপির নিবন্ধন হবে না। এনসিপি শাপলা ছাড়া নিবন্ধন মানবে না।
এ সময় আরও ছিলেন– এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা।