‘নোট অব ডিসেন্টে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন’

জুলাই সনদের বাস্তবায়ন কীভাবে এবং নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় এতে সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আখতার বলেন, জুলাই সনদ গঠনে এনসিপি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আমরা ঐকমত্য তৈরিতে কাজ করেছি। আমরা সনদের আইনি ভিত্তি এবং তার অধীনে জাতীয় নির্বাচন চেয়েছিলাম।
তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কোনও পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আদেশ, গণভোট এবং সংসদকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। নোট অব ডিসেন্ট বাস্তবায়ন কীভাবে তাও খোলাসা করা হয়নি। আদেশটা কেমন হবে, তাও খোলাসা নয়। সংবিধান আদেশ বা জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ হয়। এটি প্রধান উপদেষ্টার জারি করা আদেশ হতে হবে।
গণভোটের প্রশ্নেও অস্পষ্টতা আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
জুলাই সনদকে টেকসই করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, শেষ মুহূর্তে শঙ্কা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খোলাসা না করে জুলাই সনদ টেকসই করা সম্ভব কিনা। অস্পষ্টতা থাকলে অর্জন অনিশ্চিত থেকে যাবে।
তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এবং সরকার দৃঢ় ভূমিকা রাখলে সংকট কাটতে পারে বলে মনে করেন এনসিপির সদস্য সচিব।