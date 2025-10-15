X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘নোট অব ডিসেন্টে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫
ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠকে বক্তব্য দিচ্ছেন আখতার হোসেন

জুলাই সনদের বাস্তবায়ন কীভাবে এবং নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় এতে সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আখতার বলেন, জুলাই সনদ গঠনে এনসিপি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আমরা ঐকমত্য তৈরিতে কাজ করেছি। আমরা সনদের আইনি ভিত্তি এবং তার অধীনে জাতীয় নির্বাচন চেয়েছিলাম।

তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কোনও পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আদেশ, গণভোট এবং সংসদকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। নোট অব ডিসেন্ট বাস্তবায়ন কীভাবে তাও খোলাসা করা হয়নি। আদেশটা কেমন হবে, তাও খোলাসা নয়। সংবিধান আদেশ বা জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ হয়। এটি প্রধান উপদেষ্টার জারি করা আদেশ হতে হবে।

গণভোটের প্রশ্নেও অস্পষ্টতা আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জুলাই সনদকে টেকসই করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, শেষ মুহূর্তে শঙ্কা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খোলাসা না করে জুলাই সনদ টেকসই করা সম্ভব কিনা। অস্পষ্টতা থাকলে অর্জন অনিশ্চিত থেকে যাবে।

তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এবং সরকার দৃঢ় ভূমিকা রাখলে সংকট কাটতে পারে বলে মনে করেন এনসিপির সদস্য সচিব।

/এএইচএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিজুলাই সনদআখতার হোসেন
সম্পর্কিত
ফেব্রুয়ারিতে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে: প্রধান উপদেষ্টা
জুলাই সনদে সইয়ের পর আরও অধ্যায়ের শুরু হবে: প্রধান উপদেষ্টা  
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক চলছে
সর্বশেষ খবর
মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার গেজেট এ মাসেই: ধর্ম উপদেষ্টা
মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার গেজেট এ মাসেই: ধর্ম উপদেষ্টা
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর
চাকসু নির্বাচনের কমিশনার কলঙ্কিত অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী
চাকসু নির্বাচনের কমিশনার কলঙ্কিত অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী
বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি, সতর্ক থাকতে বললো বাংলাদেশ ব্যাংক
বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি, সতর্ক থাকতে বললো বাংলাদেশ ব্যাংক
সর্বাধিক পঠিত
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media