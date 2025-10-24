X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘জুলাই আন্দোলন উপদেষ্টাদের ভাগ-বাটোয়ারার জন্য হয়নি’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪১আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪১
সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তারেক রহমান

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে উপদেষ্টাদের অংশগ্রহণের পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেছেন আমজনতার সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলন উপদেষ্টাদের ভাগ-বাটোয়ারার জন্য হয়নি, হয়েছিল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সরকার গঠনের পর চুক্তি ভঙ্গ করে অনেক উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চিন্তা করছেন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘উপদেষ্টাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি’ শীর্ষক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে ‘জাতীয় নাগরিক জোট’।

এতে তারেক রহমান বলেন, উপদেষ্টারা যদি নির্বাচনে আসতে চান, তবে আগে পদত্যাগ করে অন্তত পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। জনগণের আন্দোলনের ফসল কেউ ভাগাভাগি করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে লন্ডনের মিটিংয়ে নাকি ছাত্র উপদেষ্টাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এর মানে কি তাদের এমপি বানানোর পরিকল্পনা চলছে? উপদেষ্টারা কি শেখ হাসিনার মতো হতে চান? শেখ হাসিনা যেমন নিজেই নির্বাচনের আয়োজক ও প্রার্থী, তারাও এখন সেই পথেই হাঁটছেন।

‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের’ সভাপতি কেএম রকিবুল ইসলাম রিপন বলেন, একদল নেতা বলেন, ভারত আমাদের বন্ধু। কিন্তু যে দেশ ফেলানিকে ঝুলিয়ে রাখে, সীমান্তে আমাদের মানুষ হত্যা করে, তারা বন্ধু হতে পারে না। উপদেষ্টাদের বলবো, আপনারাও যদি ভারতপ্রীতি করেন, শেখ হাসিনার মতো আপনাদেরও পতন হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জিয়া সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন খোকন বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের দোসর আওয়ামী লীগকে আবারও প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া যাবে না। যারা আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে, তাদের পরিণতি আওয়ামী লীগের মতোই হবে।

বিক্ষোভে বেকার মুক্তি পরিষদের চেয়ারম্যান আতিক রাজা, গ্রিন পার্টির চেয়ারম্যান রাজু আহমেদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

/এএইচএস/এপিএইচ/
বিষয়:
উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার চাইলেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা
অন্তত বিএনপি-জামায়াত উপদেষ্টাদের কাজে খুশি: আসিফ নজরুল
জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন
সর্বশেষ খবর
সবজির বাজার এখনও লাগামহীন
সবজির বাজার এখনও লাগামহীন
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media