X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘শাপলা কলি’ নয়, ‘শাপলা’ চায় এনসিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নতুন প্রতীকের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ‘শাপলা কলি’। প্রতীকটি যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি। তবে ইসির এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ‘শাপলা কলি’ প্রতীকের তালিকায় যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের এমন মন্তব্য করেছেন দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব জহুরুল ইসলাম মুসা।

তিনি বলেন, ‘‘আমাদের ‘শাপলা কলি’ দেওয়া হলে তা আমরা মানি না। আমরা শাপলাই চাই। ‘শাপলা কলি’ প্রতীকের তালিকায় যুক্ত করায় আমরা সন্তুষ্ট নই।’’

উল্লেখ্য, এর আগে কয়েকদফা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে শাপলা প্রতীক পেতে বৈঠক করেছে জাতীয় পার্টি (এনসিপি)। এছাড়া দলটির পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছিল— শাপলা না দিলে তারা নিবন্ধন নেবে না। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে ‘শাপলা কলি’ যুক্ত করা হলো প্রতীকের তালিকায়।

নতুন প্রতীক যুক্ত করায় এখন সব মিলিয়ে নির্বাচনি প্রতীকের সংখ্যা দাঁড়ানো ১১৯টি।

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
বিএনপির জন্ম ‘হ্যাঁ’ ভোটে, মৃত্যু হবে ‘না’ ভোটে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
এক টেবিলে ৪ দলের তরুণ নেতাদের ‘বন্ধুত্ব’, একসঙ্গে কাজের প্রতিশ্রুতি
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
আইএসইউতে ফল সেমিস্টারের নবীনবরণ
আইএসইউতে ফল সেমিস্টারের নবীনবরণ
আইজিপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
আইজিপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ স্থগিতে ট্রাম্প-শি বৈঠকে সমঝোতা
মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ স্থগিতে ট্রাম্প-শি বৈঠকে সমঝোতা
ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক: ভারতীয় মিডিয়ায় বয়ান কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?
ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক: ভারতীয় মিডিয়ায় বয়ান কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?
সর্বাধিক পঠিত
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media