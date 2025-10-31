৭৫ আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করলো লেবার পার্টি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের ৭৫ জনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ লেবার পার্টি। শুক্রবার (৩১ অক্টোবে) রাজধানীর পুরানা পল্টনের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনে প্রথম পর্বের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান।
প্রথম পর্বের ৭৫ জন প্রার্থী হলেন—ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, ঝালকাঠি-১ ও পিরোজপুর-২, মো. জাহিদুল ইসলাম পিরোজপুর-১, সৈয়দ মো. মিলন ঝালকাঠি-২, মো. লিটন খান রাজু বরগুনা-১, মুজিবুর রহমান বাদশা বরগুনা-২, মো. আশরাফ হোসেন ভোলা-১, মো. মনির হোসেন ভোলা-২, হেলাল উদ্দিন চৌধুরী ভোলা-৩, এস এম সোহেল মাহমুদ বরিশাল-৫, মো. রেজাউল রহমান (নাসির তালুকদার) বরিশাল-৬, শেখ মোহাম্মদ আলী ঢাকা-১, মুফতি আরিফ বিন শহীদ ঢাকা-৩, মো. এনামুল হক আকন্দ ঢাকা-৪, মো. মাসুদ আলম পাটোয়ারী ঢাকা-৫, মো. রাকেশ রহমান ঢাকা-৬, অ্যাডভোকেট জোহরা খাতুন জুঁই ঢাকা-৭, খন্দকার মিরাজুল ইসলাম ঢাকা-৮, মিসেস মাহফুজা খানম ঢাকা-৯, হিন্দুরত্ম রামকৃষ্ণ সাহা ঢাকা-১০, সাবিনা ইয়াসমিন ঢাকা-১১, মিসেস তাহমিনা আক্তার ঢাকা-১২, মো. মশিউর রহমান ফরিদপুর-১, মাস্টার জহিরুল হক মাদারীপুর-৩, মো. শামিম আহমেদ গাজীপুর-২, এসএম ইউসুফ আলী গাজীপুর-৫।
মো. হাবিবুল হক মানিকগঞ্জ-২, মাওলানা আবদুল বাসেত মানিকগঞ্জ-৩, মো. আনিস মোল্লা মুন্সিগঞ্জ-২, মাওলানা মিজানুর রহমান মুন্সিগঞ্জ-৩, মো. মনির হোসেন খান নারায়ণগঞ্জ-৩, আবদুর রহমান খোকন নারায়ণগঞ্জ-৪, মাহবুব আলম লিটন মাগুরা-১, খন্দকার মোহাম্মদ মিলন মাগুরা-২, দাতো মো. এবাদত হোসেন গোপালগঞ্জ-৩, মাহবুবুর রহমান খালেদ সিলেট-১, দেওয়ান মতিউর রহমান সিলেট-৩, মো. নজরুল ইসলাম সুনামগঞ্জ-৩, শাহ মাসুম বিল্লাহ ফারুকী মৌলভীবাজার-৩, মো. খোরশেদ আলম কুমিল্লা-৫, আলমগীর হোসেন মোল্লা কুমিল্লা-৬, আবু বকর সিদ্দিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬, মাওলানা শিহাব ইবনে হাবিবুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫, মো. মোসলেম উদ্দিন নেত্রকোনা-৫, মুফতি তরিকুল ইসলাম সাদি নেত্রকোনা-৪, মো. জহিরুল হক জহির নোয়াখালী-৫, মো. নুরুন্নবী খন্দকার ফেনী-৩, নাসিমা নাজনীন সরকার চাঁদপুর-২, জহিরুল ইসলাম চাঁদপুর-৩, মোহাম্মদ মনির হোসেন লক্ষীপুর-২, ডা. কামাল উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম-২, মো. আলাউদ্দিন আলী চট্টগ্রাম-৫, মো. আফসার উদ্দিন চট্টগ্রাম-৮, আনোয়ার হোসেন মানিক চট্টগ্রাম-৯, মজিবুর রহমান মুজিব চট্টগ্রাম-১০, ডা. জনু মিয়া চট্টগ্রাম-১৩, মোহাম্মদ হোসাইন চট্টগ্রাম-১৬, মোহাম্মদ আবদুস শুক্কুর কক্সবাজার-২।
আব্দুল্লাহ আল মামুন কিশোরগঞ্জ-১, মহিব্বুল্লাহ আল মাহাদী কিশোরগঞ্জ-২, শেখ মামুন মিয়া কিশোরগঞ্জ-৫, মেজবাউল ইসলাম সজিব রাজশাহী-২, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহী-৫, অধ্যাপক টিপু সুলতান খুলনা-২, মনিরুল হক মনি বাগেরহাট-১, রিয়াদুল ইসলাম আফজাল বাগেরহাট-৩, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন টাঙ্গাইল-১, আরিফ সরকার টাঙ্গাইল-৬, অধ্যক্ষ একেএম সাইফুদ্দোহা যশোর-৪, অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম রাজু কুষ্টিয়া-৫, মোহাম্মাদ আলী মেহেরপুর-১, মোহাম্মদ ওয়াসিম নীলফামারী-৪, অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম খান দিনাজপুর-৬, মোহাম্মদ শুভ আহমেদ লালমনিরহাট-১, মো. ফেরদাউস আলম পঞ্চগড়-১, মো. রাজু বেপারী পঞ্চগড়-২।