সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
বিএনপির প্রার্থী তালিকার বেশিরভাগই গডফাদার: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৫আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৮
বাংলামটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/বাংলা ট্রিবিউন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘বিএনপির প্রার্থী তালিকা হতাশাজনক। অধিকাংশই গডফাদার। আমরা আশা করেছিলাম গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তারা কিছু ভালো প্রার্থী দেবে। কিন্তু দেখা গেলো কৌশলে ছাত্রদল ও যুবদলসহ তরুণদের খারিজ করা হয়েছে। তাদের আমাদের দলে স্বাগত জানাই।’

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘তারেক দেশে আসছেন, শুনে খুশি হলাম। আরও আগেই আশা উচিত ছিল। আমরা একসঙ্গে বসতে চাই। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকেও অভিনন্দন জানাই।’

খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্রের প্রতীক উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এখন বিএনপির গণতন্ত্র একমাত্র ব্যক্তিত্ব বলতে তাকেই বুঝি। গণঅভ্যুত্থান না হলে হয়তো তিনি নির্বাচন করার সুযোগ পেতেন না। তাই জুলাই অভ্যুত্থানকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দিতে হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের কোনও সুযোগ নেই। এমনটি চেষ্টা করা হলে ছাত্র সমাজ আবারও মাঠে নামবে। সনদ বাস্তবায়ন আদেশের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে।’

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘একটি-দুটি আসন দিয়ে ছোট দলগুলোর নিজস্বতা নষ্ট করতে চায় বড় দু’একটা দল। আমরা মনে করি প্রত্যেকটি দলকে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে। কোনও বড় দল ছোট দলের কাছে প্রতীক বিক্রি করলে তাদেরকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানাই।’

তিনি বলেন, ‘আমরা বিএনপি ও জামায়াতকে ভয় পাইনি। জনগণের পক্ষে আমাদের অবস্থান। বিএনপি ও জামায়াত বিভিন্ন সুবিধা আদায় করার প্রতিযোগিতা করছে। সরকারকে এই দু’টি দলকে বুঝাতে হবে।’

বিষয়:
বিএনপিজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচননাসির উদ্দিন পাটোয়ারী
