X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অনুষ্ঠানে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষকদের দক্ষতার ওপর জোর গভর্নরের

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৫আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৫
অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকদের হাতে সনদ তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষ, যোগ্য ও কার্যকর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন, একইসঙ্গে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনে অবদান রাখেন। সে জন্য সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমাদের দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়টি আয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ড-এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, ‘দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংককে বর্তমান গভর্নর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন।’

তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘বর্তমান গভর্নর সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন স্কেল এবং গভর্নর পদটিকে সাংবিধানিক পদে অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ নেবেন।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. আশিক মোসাদ্দিক, আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সুফিয়া ইসলাম এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী দুই জন শিক্ষক।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেওয়া ৩৪ জন শিক্ষকের হাতে সনদ তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা এতে অংশ নেন।

/আরআইজে/
বিষয়:
ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিগভর্নর
সম্পর্কিত
একীভূত হতে চায় না সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গভর্নরকে ৯ শেয়ারহোল্ডারের চিঠি
৭-৮ বছরে ক্যাশলেস অর্থনীতির বড় কেন্দ্র হবে বাংলাদেশ: গভর্নর
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
সর্বশেষ খবর
ফুলবাড়ী দিবস আজ
ফুলবাড়ী দিবস আজ
এনবিআরে বদলি-বরখাস্তের ঝড় থামবে কবে, আস্থা ফিরবে কীভাবে?
এনবিআরে বদলি-বরখাস্তের ঝড় থামবে কবে, আস্থা ফিরবে কীভাবে?
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জাতিসংঘের
গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জাতিসংঘের
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media