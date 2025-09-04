ওয়ালটনের ১৭৫ শতাংশ ক্যাশ ও ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা

পুঁজিবাজারে প্রকৌশলখাতে তালিকাভুক্ত টেক জায়ান্ট ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ১৮৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে ১৭৫ শতাংশ ক্যাশ এবং ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড। অর্থাৎ আলোচ্য বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ১৭ দশমিক ৫০ টাকা নগদ লভ্যাংশ এবং প্রতি ১০টি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ১টি বোনাস শেয়ার পাবেন রেকর্ড ডেটে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডাররা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের ৪৬তম সভায় ২০২৪-২৫ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন।
কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, ঘোষিত লভ্যাংশ ও অন্যান্য বিষয়াদি শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য কোম্পানিটির ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৮ অক্টোবর ডিডিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর।
প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ হিসাব বছরে কোম্পানিটির মুনাফা হয়েছে ১ হাজার ৩৬ দশমিক ৬২ কোটি টাকা। যেখানে আগের হিসাব বছরের প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা হয়েছিল ১ হাজার ৩৫৬ দশমিক ৫৩ কোটি টাকা।
২০২৪-২৫ হিসাব বছরে কোম্পানির রেভিনিউ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ব্যয় এবং বিতরণ খরচ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৩৪ দশমিক ২২ টাকা। যা পূর্ববর্তী হিসাব বছরে ছিল ৪৪ দশমিক ৭৮ টাকা।
এদিকে ৩০ জুন শেষে কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) এবং শেয়ার প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র (এনওসিএফপিএস) পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানির এনএভিপিএস পুনর্মূল্যায়নসহ ৩৯৯ দশমিক ৭৪ টাকা এবং পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত ২৮৮ দশমিক ২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যা আগের বছরের একই সময়ে পুনর্মূল্যায়নসহ ৩৭৯ দশমিক ৩০ টাকা এবং পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত ২৭৭ দশমিক ৮৬ টাকা ছিল।
৩০ জুন কোম্পানিটির এনওসিএফপিএস দাঁড়িয়েছে ৫৮ দশমিক ২০ টাকা; যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৫৬ দশমিক ৯৬ টাকা।
ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ জানায়, কোম্পানির দক্ষ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিভিন্ন খাতে পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখায় নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও গত হিসাব বছরে কোম্পানির মুনাফা হয়েছে এক হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি। ভবিষ্যতে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কোম্পানি আরও সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ।