শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৫আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৫
ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক অনুষ্ঠান

ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ‘ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন’।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে আয়োজন করা এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠান। এতে দীর্ঘদিন পর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ফিরে পান প্রিয় ক্যাম্পাসের আবহ। বর্তমান ও সাবেক বিভাগীয় প্রধানসহ প্রথম ব্যাচ থেকে ২২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা মিলিত হন এক আবেগঘন পরিবেশে।

প্রথম পর্বের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার। অনলাইনে যুক্ত থেকে অনলাইনে বক্তৃতা রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস। অন্যদের মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রাজিয়া মাহবুবা আক্তার, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মমতাজ বেগম, অধ্যাপক রোকসানা আলম কাদরী, অধ্যাপক আঞ্জুমানআরা বেগম বক্তৃতা রাখেন।

অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান স্বাধীন, সহ-সভাপতি সাংবাদিক মোস্তফা মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান সবুজ, কোষাধক্ষ কামরুজ্জামান আকন্দ কাইয়ুমসহ অন্যরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

আলোচনা শেষে কেক কেটে ও লোগো উন্মোচনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এরপর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত আড্ডা, গান ও হাসি-আনন্দে মেতে ওঠেন।

আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন—এই অ্যাসোসিয়েশন শুধু প্রাক্তনদের মিলনমেলার পরিসরই নয়, বরং আগামী দিনে শিক্ষা, গবেষণা ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানশিক্ষার্থীঢাকা কলেজ
৪ দাবিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন
ডাকসুর কাজ কী, কতটা অবগত শিক্ষার্থীরা
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
লাশ পোড়ানোর ঘটনা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত বর্বরতা: ইসলামী আন্দোলন
নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় নিহতের বাড়িতে আহাজারি, এখনও মামলা করেনি পরিবার
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
যুক্তরাষ্ট্রে কোরিয়ান শ্রমিকদের গ্রেফতার নিয়ে উদ্বিগ্ন সিউল
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
