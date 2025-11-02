X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
অক্টোবরে লেনদেনের রেকর্ড নগদের

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১১আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১১
অক্টোবরে লেনদেনের রেকর্ড নগদের

সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসে মোবাইল অর্থিক সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ সর্বোচ্চ লেনদেনের নতুন রেকর্ড করেছে। এ মাসে ৩৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, যাত্রা শুরুর পরপরই বাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নগদ। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক সংখ্যা ও লেনদেন উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মাসে প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ লেনদেনের অংক পার করলো। এর আগে চলতি বছরের মার্চে ৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের অংক ছুঁয়ে যায় নগদ। তারও আগে ২০২৪ সালের জুনে নগদের মাধ্যমে ৩২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়।

নগদের রেকর্ড গড়া এই লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকারি ভাতা বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ মাসে নগদের মাধ্যমে সমাজসেবা ও মহিলা অধিদফতরের প্রায় ৭৯ লাখ মানুষের মধ্যে ভাতা বিতরণ করেছে নগদ। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য লেনদেনের মধ্যে ছিল– ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, সেন্ড মানি, পেমেন্ট এবং মোবাইল রিচার্জ।

নতুন এই মাইলফলক অর্জন উপলক্ষে সব গ্রাহক, কর্মী, উদ্যোক্তাসহ সম্পৃক্ত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নগদের প্রশাসক মো. মোতাছিম বিল্লাহ। তিনি বলেন, ‘সাফল্য কখনোই ঘটনাচক্রে আসে না। এটা সবার যৌথ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল। তাছাড়া সবাই যখন একই লক্ষ্য ও মূল্যবোধ ধারণ করে কাজ করে তখন শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই করাটাও সহজ হয়।’

নগদ
