নেওয়াজকে বিশ্ব সেরা স্পিনার বললেন হেসন

এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে আগেই। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে পাকিস্তানের যাত্রা। এর আগেই কোচ মাইক হেসন দলের বাঁহাতি স্পিনারকে বিশ্বসেরা বলে নতুন করে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন।
দুবাইয়ে আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হয়তো বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজকে বিশ্বের সেরা স্পিনার বলে ঘোষণা দেন হেসন। বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমাদের দলে সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো আমাদের স্পিন বিভাগের গভীরতা। মোহাম্মদ নওয়াজ আছেন, যিনি বর্তমানে বিশ্বের সেরা স্পিনার। গত ছয় মাস ধরে সে দারুণ পারফর্ম করে যাচ্ছেন।’
২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার পর থেকেই দারুণ ফর্মে আছেন নেওয়াজ। ১১ ম্যাচে এই স্পিনার তুলে নিয়েছেন ২০টি উইকেট। সবশেষ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হ্যাটট্রিকসহ নিয়েছেন ৫ উইকেট।
এমন পারফরম্যান্সের পর হেসন নিজেও আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। তিনি বলেন, ‘আমি বহু বছর ধরে দূর থেকে এই ম্যাচগুলো দেখেছি। কখনও অন্য দলের কোচ হিসেবে, কখনও ধারাভাষ্যকার হিসেবে। এবার এমন এক ম্যাচের মধ্যে থাকতে পারাটা দারুণ রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, এটা যত বড় ম্যাচই হোক না কেন, প্রধান কাজ হলো খেলোয়াড়দের মনোযোগ ধরে রাখা।’