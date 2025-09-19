দুই পেনাল্টি ও লাল কার্ডের ম্যাচে মোহামেডানকে ধসিয়ে কিংস চ্যাম্পিয়ন

মৌসুমের শুরুর চ্যালেঞ্জ কাপে কিংসকে হুঙ্কার দিয়েও আদতে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে মোহামেডানকে। স্যামুয়েল বোয়েটাং ও দোরিয়েলতনের লড়াইয়ে জিতলেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারই। দুই পেনাল্টি ও লাল কার্ডের ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস ৪-১ গোলে সাদা-কালোদের বিধ্বস্ত করে আবারও শিরোপা নিশ্চিত করেছে। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার দোরিয়েলতন একাই করেছেন জোড়া গোল।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামের মাঠ প্রস্তুত করতে দেরী হওয়ায় ১১ মিনিট পিছিয়ে শুরু হয় খেলা। প্রচণ্ড গরমে খেলা শুরু হলে দুই দলেরই একটি করে গোল পেতে দেরি হয়নি।
তৃতীয় মিনিটে বল দখলের লড়াইয়ে বক্সের ঠিক উপরে স্যামুয়েল বোয়াটাংকে ফাউল করে বসেন তারিক কাজী। মোজাফফরভের ফ্রি কিক রক্ষণ দেয়ালে প্রতিহত হয়।
চার মিনিট পর সোহেল রানার থ্রু পাস ধরতে বক্সে ঢুকে পড়া দোরিয়েলতন গোমেজকে বক্সের ভেতরে পেছন ফাউল করেন মেহেদী হাসান মিঠু। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সুজন হোসেনকে বিপরীত দিকে ছিটকে দিয়ে কিংসকে এগিয়ে নেন ব্রাজিলিয়ান দোরিয়েলতন।
একটু পরই মিঠুর লম্বা থ্রোয়ে বক্সের জটলার ভেতর থেকে পা চালালেও বলের নাগাল পাননি স্যামুয়েল বোয়াটাং। বলের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারলে সমতায় ফিরতে পারতো মোহামেডান।
১৩ মিনিটে সফল স্পট কিকে মোহামেডানকে সমতার স্বস্তি এনে দেন মোজাফফরভ। মিঠুর থ্রো ইনের বক্সে তারিক প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় মোহামেডান।
৩৫ মিনিটে বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান সোহেল রানা। সাইডলাইনে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে দ্রুতই মাঠে ফিরেন কিংসের এই মিডফিল্ডার।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ভালো সুযোগ নষ্ট করেন দোরিয়েলতন। ডান দিক দিয়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠা রাফায়েলের কাটব্যাক খুঁজে পায় দোরিয়েতলন। কিন্তু এই ব্রাজিলিয়ানের শট সোজাসুজি যায় সুজনের কাছে।
বিরতির পর খেলা আরও জমে ওঠে। কিংস ১০ জন নিয়েও আরও তিন গোল করে মোহামেডানকে হারের স্বাদ দেয়।
৬২ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় কিংস। মোহামেডানের ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন মিডফিল্ডার সোহেল রানা। তিন মিনিট পর ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের ক্রসে দোরিয়েলতনের হেড দারুণ ক্ষিপ্রতায় আটকান সুজন।
৭২ মিনিটে পরাস্ত সুজন। মোহাম্মদ সোহেল রানার কর্নার ডিফেন্ডাররা ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হওয়ার পর রাফায়েলের অভাবনীয় ভলি খুঁজে পায় ঠিকানা।
এই গোলের রেশ থাকতেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় কিংস। ইমানুয়েল সানডে বা দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁত শটে সুজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে জালে জড়িয়ে দেন বল।
সব অনিশ্চয়তার ইতি দোরিয়েলতন টেনে দেন ৮৬ মিনিটে। সতীর্থের পাস ধরে সুজনকে ডামি শটে বোকা বানিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। তাতেই বড় ব্যবধানে জয় নিয়ে মৌসুম শুরুর টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠেই উৎসব করেছে কিংস।