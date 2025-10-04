X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশের নতুন ফিফা নারী রেফারি হওয়ার পথে তহুরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৪আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৪
সারাবান তহুরা

ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে নারী ফিফা রেফারি হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে ছিলেন সারাবান তহুরা। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) দ্বিতীয়বার ফিটনেস টেস্টেও তহুরার জয়জয়কার। প্রথম ফিটনেস টেস্টে ছিলেন না দেশের প্রথম ফিফা নারী রেফারি জয়া চাকমা। আজ জয়া অংশ নিলেও পাস করতে পারেননি।

বাংলাদেশে নারী ফিফা রেফারি ও সহকারী নারী ফিফা রেফারির কোটা একটি। সারাবান তহুরা ফিফা রেফারি ও সালমা আক্তার মনি সহকারী নারী ফিফা রেফারি হওয়ার অপেক্ষায়।

বাফুফে আজ ২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত রেফারি-সহকারী রেফারিদের তালিকা পাঠাবে ফিফায়। যাচাই-বাছাই করে ফিফা আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিলেই তহুরারা ব্যাজ পাবেন। বাফুফের সকল যোগ্যতা-শর্ত সম্পন্ন হওয়ায় নারী ফিফা রেফারি হওয়াটা তহুরার জন্য সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

জয়া চাকমার পর সারাবান তহুরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী ফিফা রেফারি হতে যাচ্ছেন। রেফারিংয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ নারী খো খো দলের অধিনায়কও তিনি। ২০২১ সাল থেকে তিনি রেফারিং শুরু করেন। পাশাপাশি সানবীমস স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে জয়ার মন একটু খারাপ। তারপরও তহুরাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়তে ছাড়তে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আসলে পিঠে ও নাকে চোটের কারণে ফিফা রেফারি পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি। গত জুলাইয়ে অপারেশন হয়েছিল। পুরোপুরি ফিটনেস আসেনি। এখন আগামী বছর অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। নতুন সারাবন তহুরা ভালো রেফারি। ও সামনে ভালো করবে।’

/টিএ/এমএইচআর/
বিষয়:
ফিফাবাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
হাসপাতাল ছেড়েছেন মাইনর স্ট্রোকে আক্রান্ত বাংলাদেশ নারী দলের কোচ
ঋতুপর্ণাদের ক্যাম্প জাপান নয়, আপাতত চট্টগ্রামে!
সর্বশেষ খবর
ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার ছেলের মৃত্যু
ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার ছেলের মৃত্যু
পবিত্র রমজান আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি, জানালেন আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা
পবিত্র রমজান আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি, জানালেন আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪
ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media