বাংলাদেশের নতুন ফিফা নারী রেফারি হওয়ার পথে তহুরা

ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে নারী ফিফা রেফারি হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে ছিলেন সারাবান তহুরা। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) দ্বিতীয়বার ফিটনেস টেস্টেও তহুরার জয়জয়কার। প্রথম ফিটনেস টেস্টে ছিলেন না দেশের প্রথম ফিফা নারী রেফারি জয়া চাকমা। আজ জয়া অংশ নিলেও পাস করতে পারেননি।
বাংলাদেশে নারী ফিফা রেফারি ও সহকারী নারী ফিফা রেফারির কোটা একটি। সারাবান তহুরা ফিফা রেফারি ও সালমা আক্তার মনি সহকারী নারী ফিফা রেফারি হওয়ার অপেক্ষায়।
বাফুফে আজ ২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত রেফারি-সহকারী রেফারিদের তালিকা পাঠাবে ফিফায়। যাচাই-বাছাই করে ফিফা আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিলেই তহুরারা ব্যাজ পাবেন। বাফুফের সকল যোগ্যতা-শর্ত সম্পন্ন হওয়ায় নারী ফিফা রেফারি হওয়াটা তহুরার জন্য সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
জয়া চাকমার পর সারাবান তহুরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী ফিফা রেফারি হতে যাচ্ছেন। রেফারিংয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ নারী খো খো দলের অধিনায়কও তিনি। ২০২১ সাল থেকে তিনি রেফারিং শুরু করেন। পাশাপাশি সানবীমস স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।
ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে জয়ার মন একটু খারাপ। তারপরও তহুরাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়তে ছাড়তে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আসলে পিঠে ও নাকে চোটের কারণে ফিফা রেফারি পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি। গত জুলাইয়ে অপারেশন হয়েছিল। পুরোপুরি ফিটনেস আসেনি। এখন আগামী বছর অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। নতুন সারাবন তহুরা ভালো রেফারি। ও সামনে ভালো করবে।’