X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন দফা দাবি না মানলে ক্রিকেট বয়কটের হুমকি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৫আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৫
নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন ক্লাব সংগঠকরা

আসন্ন ৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৬ জন কাউন্সিলর। তাদের অনেকেই এখন নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের দাবি তুলেছেন। আর তিন দফা দাবি না মানলে বিসিবির পরবর্তী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শনিবার (৪ অক্টোবর) মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এমন দাবি তুলেছেন ক্লাব সংগঠকরা। এ সময় নিজেদের দাবি ও এর যৌক্তিকতা উত্থাপন করেন মোহামেডানের কাউন্সিলর মাসুদুজ্জামান।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনের নামে প্রহসন নিয়ে যত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এটি বাংলাদেশ ক্রিকেটকে পৃথিবীর বুকে বিতর্কিত করেছে। তাই ৬ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে দেশের ক্রিকেটকে কলঙ্কিত না করার জন্য অনুরোধ করা হলো। নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন ক্লাব সংগঠকরা। সেগুলো হলো-

১. বর্তমান ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ বাড়িয়ে একটি সুন্দর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
২. একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে।
৩. বর্তমান তফসিল ও নির্বাচন কমিশন বাতিল করে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন করা যেতে পারে।

এই তিন দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তরা। দাবি না মানলে দেশের কোনও ধরনের ক্রিকেটে ক্লাবগুলো আর অংশ নেবে না বলেও জানানো হয়েছে সংবাদ সম্মেলন থেকে।

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
বিসিবি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা এবার আরও এক প্রার্থীর
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের
ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে রফিকুল ইসলাম বাবুর ৩ দাবি
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
ট্রাম্পের হামলা বন্ধের নির্দেশেইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media