আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েও ভিসা জটিলতায় যেতে পারেননি সৌম্য সরকার। তবে ওয়ানডে দলে শুরুতে না হলেও দ্বিতীয় ম্যাচের আগে যোগ দিচ্ছেন নাঈম শেখ। বিসিবি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতের ফ্লাইটে আমিরাত যাচ্ছেন নাঈম।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হচ্ছে আবুধাবিতে। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচ এবং ১৪ অক্টোবর শেষ ম্যাচ মাঠে গড়াবে শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে। বিসিবি ঘোষিত ১৬ সদস্যের এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি টি-টোয়েন্টি দলে থাকা পারভেজ ইমনের। কাঁধের ইনজুরির কারণে আপাতত বাইরে রয়েছেন।