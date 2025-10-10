X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৮আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২১
নাঈম শেখ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েও ভিসা জটিলতায় যেতে পারেননি সৌম্য সরকার। তবে ওয়ানডে দলে শুরুতে না হলেও দ্বিতীয় ম্যাচের আগে যোগ দিচ্ছেন নাঈম শেখ। বিসিবি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতের ফ্লাইটে আমিরাত যাচ্ছেন নাঈম।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হচ্ছে আবুধাবিতে। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচ এবং ১৪ অক্টোবর শেষ ম্যাচ মাঠে গড়াবে শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে। বিসিবি ঘোষিত ১৬ সদস্যের এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি টি-টোয়েন্টি দলে থাকা পারভেজ ইমনের। কাঁধের ইনজুরির কারণে আপাতত বাইরে রয়েছেন।

/টিএ/এমএইচআর/
বিষয়:
আফগানিস্তানবাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
তালেবান মন্ত্রীর ভারত সফর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে ভারত
ভারত সফরে আফগান তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, দিল্লির সামনে ‘পতাকা’ সংকট
সর্বশেষ খবর
পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, আশুলিয়ায় পিস্তলসহ ডাকাত গ্রেফতার
পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, আশুলিয়ায় পিস্তলসহ ডাকাত গ্রেফতার
ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তার পদায়ন
ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তার পদায়ন
মিসরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি
মিসরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি
দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিলো ব্রাজিল, ভোরে নামছে আর্জেন্টিনা
দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিলো ব্রাজিল, ভোরে নামছে আর্জেন্টিনা
সর্বাধিক পঠিত
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media