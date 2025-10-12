ওয়ার্ল্ড টেনিসের মূলপর্বে বাংলাদেশের অবিনাশ

আগামীকাল শুরু হচ্ছে '৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০, ঢাকা' প্রতিযোগিতার মূলপর্বের আকর্ষণীয় খেলা। দু’দিন ধরে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের বাছাইপর্ব পেরিয়ে চারজন খেলোয়াড় মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। যার মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় অবিনাশ রাজভরও।
রবিবার (১২ অক্টোবর) সকালে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত খেলায় অবিনাশ রাজভর দাপটের সঙ্গে জয় পেয়েছেন স্বদেশী সাফওয়ান সামি-কে হারিয়ে। দুটি সেটেই অবিনাশের জয় এসেছে সহজে। প্রথম সেটে তিনি ৬-১ গেমে এবং দ্বিতীয় সেটে ৬-০ গেমে সাফওয়ানকে হারান।
অবিনাশ ছাড়াও বাছাইপর্ব থেকে মূলপর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছেন থাইল্যান্ডের চানাপাত পিসুথারনন্থ, চাইনিজ তাইপের উই চেং তাং এবং কোরিয়ার ইউন-সাং চো।
এদিকে, বাছাইপর্ব ছাড়াও ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে আরও চারজন খেলোয়াড় মূলপর্বে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এই চারজনের মধ্যে বাংলাদেশের সাইম, জাওয়াদ ও মালেক এবং চীনের লি রয়েছেন।
মেইন ড্র’তে আগে থেকেই ২৪ জন খেলোয়াড় ছিলেন। তাদের সঙ্গে বাছাইপর্ব থেকে আসা চারজন এবং ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়া চারজন - মোট আটজন যুক্ত হয়ে মূলপর্বের লড়াইয়ে নামবেন।
মেইন ড্র’তে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন জারিফ আবরার ও কাব্য গায়েন।
অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের মেয়েদের বিভাগে বাংলাদেশের হয়ে সাতজন খেলোয়াড় সরাসরি মূল পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তারা হলেন সুমাইয়া আক্তার, সারা আল জসিম, জান্নাতুল ফেরদৌস, হালিমা জাহান, ইয়ানা চৌধুরী, সুবর্ণ খাতুন ও মালিহা ইসলাম।
১১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত।