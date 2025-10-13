X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
ওয়ার্ল্ড টেনিসে বাংলাদেশের জারিফ-হালিমা-সুমাইয়ার জয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৮
সুমাইয়া আক্তার

ঢাকায় ‘৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০’ প্রতিযোগিতার মূলপর্বের খেলা আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) রমনার জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে। এতে প্রথম রাউন্ডে জয় তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ তারকা জারিফ আবরার, সুমাইয়া আক্তার ও হালিমা জাহান।

মাত্র কয়েক দিন আগেই ‘রাজশাহী ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জারিফ। সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তিনি আজ বালক এককের প্রথম রাউন্ডে থাইল্যান্ডের পানাওয়াতকে ৬-৩, ৬-২ গেমে সহজে হারিয়েছেন।

বালক এককে অবশ্য মিশ্র ফল পেয়েছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের শীর্ষ র‌্যাঙ্কিংয়ের খেলোয়াড় চীনের চুয়ান ডিং বাংলাদেশের মাহাদ বিন মালেককে ৬-১, ৬-২ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন। বাছাইপর্ব পেরিয়ে মূলপর্বে জায়গা করে নেওয়া বাংলাদেশের অবিনাশও প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন। থাইল্যান্ডের দিরাপাথের কাছে ৬-৩, ৬-০ গেমে হারিয়েছে। আরেক ম্যাচে বাংলাদেশের সায়েমকে হারিয়েছেন  থাইল্যান্ডের চানাপাথ।

বালিকা এককে দারুণ শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম রাউন্ডে ভারতের ইয়াশিতাকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন সুমাইয়া আক্তার। প্রথম সেটটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও সুমাইয়া ৬-৪ গেমে সেটটি জিতে নেন। তবে দ্বিতীয় সেটে প্রতিপক্ষকে দাঁড়ানোর সুযোগ না দিয়ে ৬-০ গেমে জিতে তিনি দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেন। অপর ম্যাচে, আরেক বাংলাদেশি তারকা হালিমা জাহান ৬-২, ৬-৩ গেমে ভারতের সারা শেখকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন।

