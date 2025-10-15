বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর

X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৫
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীরা

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নির্বাচন আগামী ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে । 

মঙ্গলবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর কুর্মিটোলায় গলফ ক্লাবে  সংগঠনটির বিশেষ সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিওএ সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সভাপতিত্বে সভায় মোট ৮৫ জন কার্যনির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সদস্য অংশ নেন।

এদিন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের সময় এবং গঠনতন্ত্র অনুমোদন সংক্রান্ত দু’টি বিষয়ে দুটি আলাদা সভা হয়। প্রথম বিশেষ সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন হয়। সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) কাছে পাঠাবে বিওএ।

সংশোধনীতে বলা হয়, বিওএ কার্যনির্বাহী কমিটিতে একই পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবেন না। বিওএ নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীকে ৭৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

বিওএ’তে বর্তমানে সহ-সভাপতি পদ ৫টি। নতুন গঠনতন্ত্রে সেটা কমে তিনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে দু'টি অলিম্পিকভুক্ত ফেডারেশন থেকে অন্যটি নন অলিম্পিক থেকে। 
বিওএ’র বর্তমান গঠনতন্ত্রটি ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত। এবার গঠনতন্ত্র সংশোধন ও যুগোপযোগী করার জন্য  ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি নতুন খসড়া গঠনতন্ত্রটি প্রস্তুত করার পর নির্বাহী কমিটি এটি পর্যালোচনা করে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে।

