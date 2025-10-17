X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে হামজাদের উন্নতি, ব্রাজিলের অবনতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৩আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০১
হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হোম এন্ড অ্যাওয়ে দু’টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ

ছেলেদের ফুটবলের নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। এতে বাংলাদেশ ১৮৪ থেকে ১৮৩তম স্থানে এসেছে। তবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার উন্নতি হলেও অবনতি হয়েছে ব্রাজিলের।

অক্টোবরে ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশ হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে দুটি ম্যাচ খেলেছে। ঘরের মাঠে ৪-৩ গোলের ব্যবধানে হারলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১-এ ড্র করেছে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়ারা।

অন্যদিকে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে স্পেন। এছাড়া বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার এক ধাপ উন্নতি হয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের এক ধাপ অবনতি হয়ে তৃতীয় স্থানে নেমেছে।

এশিয়ার মধ্যে জাপানের অবস্থান সর্বোচ্চ ১৯তম স্থানে। ভারত দুই ধাপ নেমে ১৩৬তম অবস্থানে আছে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিলেও জাপানের কাছে হেরেছে। হেরে পিছিয়ে সপ্তম স্থানে জায়গা হয়েছে তাদের।

বাংলাদেশের বিপক্ষে চার পয়েন্ট পেলেও হংকংয়ের দুই ধাপ অবনতি হয়ে ১৪৬তম স্থানে রয়েছে।

/টিএ/এমএইচআর/এমওএফ/
বিষয়:
আর্জেন্টিনাআন্তর্জাতিক ফুটবলফিফা
সম্পর্কিত
আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের স্পন্সর হলো টেক জায়ান্ট ওয়ালটন
ড্র করে কাবরেরার আক্ষেপ, ভারতের ম্যাচে তিন পয়েন্টের আশা
৩০ কোটি টাকার ফিফা প্রজেক্টফান্ড ফেরত যাওয়ার শঙ্কা নেই, বললেন ক্রীড়া উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media