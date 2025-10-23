তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নেপালকে হারালো বাংলাদেশ

কাভা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ছেলেদের ভলিবল আসরে বৃহস্পতিবার শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে স্বাগতিকরা ৩-২ সেটে হারিয়ে দিয়েছে নেপালকে।
পাঁচ গেমে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ২৫-২৩, ২৫-২০, ২৩-২৫, ১৬-২৫ ও ১৬-১৪। ম্যাচ সেরা হন বাংলাদেশের আল আমিন।
এর আগে সকালে দিনের প্রথম ম্যাচে তুর্কমেনিস্তান ৩-১ সেটে হারায় শ্রীলঙ্কাকে। চার গেমে তুর্কমেনিস্তানের পয়েন্ট ছিল ২৫-২২, ২৫-১৬, ২০-২৫ ও ২৫-২০। ম্যাচ সেরা হন তুর্কমেনিস্তানের সেরদার আলদুরদীভ।
অন্যদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তান ৩-০ সেটে মালদ্বীপকে হারায়। আফগানরা ২৫-১৭, ২৫-২০ ও ২৫-১২ পয়েন্টে জয় তুলে নেয়। ম্যাচ সেরা হন আফগানিস্তানের মোহাম্মদ শাহ বাদুন।