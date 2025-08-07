X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
প্রথম দিনেই কোণঠাসা জিম্বাবুয়ে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৮আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৯
ফেরার ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪৪ রানের ইনিংস খেলেছেন টেইলর।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে তিন দিনেই বিধ্বস্ত হয়েছিল জিম্বাবুয়ে। বুলাওয়েতে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে নতুন কিছুর প্রত্যাশায় ছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু একই গল্পের পুনরাবৃত্তিই যেন হলো সেই ভেন্যুতে। নিউজিল্যান্ডের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ১২৫ রানে অলআউট হয়েছে জিম্বাবুয়ে। এরপর এক উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ১৭৪ রান তুলে দিন শেষ করেছে কিউইরা। তাতে সফরকারীদের লিড এখন ৪৯ রানের।

বুলাওয়েতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ম্যাট হেনরি ও জাকারি ফোকস তোপের মুখে পড়ে জিম্বাবুয়ে। কিউই এই দুই পেসার মিলেই তুলে নেন ৯টি উইকেট। স্বাগতিকরা কোনও রকমে করতে পারে ১২৫ রান। সর্বোচ্চ ৪৪ রান আসে নিষেধাজ্ঞার শাস্তি কাটিয়ে ফেরা ব্রেন্ডন টেইলরের ব্যাট থেকে। তাফাদওয়া সিগা খেলেন অপরাজিত ৩৩ রানের ইনিংস। 

ম্যাট হেনরি ৪০ রান খরচায় নেন ৫টি উইকেট। আরেক মিডিয়াম পেসার জাকারি ফোকস নেন ৩৮ রানে চারটি উইকেট। বাকি একটি উইকেট শিকার করেন ম্যাথু ফিশার।

জিম্বাবুয়েকে ১২৫ রানে অলআউট করে দ্বিতীয় সেশনের শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নামে নিউজিল্যান্ড। দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়াং মিলে গড়েন ১৬২ রানের জুটি। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার ৪ ওভার আগে ইয়াং আউট হন (৭৪)। কনওয়ে ৭৯ এবং জ্যাকব ডাফি ৮ রান নিয়ে অপরাজিত আছেন।

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল
