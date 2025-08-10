X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে সিরিজ

ফাইনালে রিজান-কালামের ফিফটিতে বাংলাদেশের ২৬৯ রান

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০
ফাইনালে রিজান-কালামের ফিফটিতে বাংলাদেশের ২৬৯ রান

হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের ফাইনালে টপ অর্ডারের ব্যাটাররা ব্যর্থ। তবে মিডল অর্ডারে কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেনের হাফ সেঞ্চুরিতে ২৬৯ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর করেছে বাংলাদেশ।

ওপেনিং জুটিতে জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগ ৪১ রান তোলেন। দশম ওভারে রিফাত (১৬) আউট হলে এই জুটি ভাঙে। তারপর ৬৫ রানের মধ্যে জাওয়াদ (২১) ও অধিনায়ক আজিজুল হাকিম (৭) আউট হন।

কালাম ও রিজান ১১৭ রানের জুটিতে ওই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠেন। কালাম ৭৫ বলে ৬৫ রান করেন ১০ চারে। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে পঞ্চাশ ছাড়ানো জুটি গড়ে সেঞ্চুরির সুবাস পাচ্ছিলেন রিজান। কিন্তু পারেননি। ৪৮তম ওভারে মাত্র ৫ রানের আক্ষেপে পুড়তে হয় তাকে। ৯৬ বলে ১০ চারে ৯৫ রান করেন তিনি।

রিজানের সঙ্গে ৬৩ রানের জুটি গড়া আব্দুল্লাহ ২৯ বলে ৩৮ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। ১৩ রানে অপরাজিত ছিলেন সামিউন বাসির।

বাংলাদেশের ৫ উইকেটের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই উইকেট নেন ব্যান্ডাইল এমবাথা। 

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media