সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৯
দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে সিরিজ সমতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে জয় নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের। অবশেষে তারাউবার ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে সেই অতৃপ্তি মিটিয়েছে স্বাগতিক দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে বৃষ্টি আইনে ৫ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে তারা। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ জয়ের স্বাদ পেয়েছে সেই ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। তার পর রোস্টন চেজ ও জাস্টিন গ্রিভসের অসাধারণ নৈপুণ্যের আগ পর্যন্ত সব কিছু পাকিস্তানের পক্ষেই গেছে। 

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের সামনে ৩৫ ওভারে পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৮১ রানের। শুরুর দিকে পাকিস্তানি বোলিংয়ে ধাক্কা খেলেও শেরফানে রাদারফোর্ডের ৩৩ বলে ৪৫ রানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে তা কাটিয়ে ওঠে তারা। ১২ রানের মধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং (১) ও এভিন লুইস (৭)। রাদারফোর্ডের ইনিংস ক্যারিবিয়ানদের সচল করলে তার পর চেজ-গ্রিভসের ৭৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি পাকিস্তান বাধা অতিক্রম করেছে। চেজ ৪৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় খেলেছেন ৪৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। গ্রিভস ৩১ বলে ১ ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ২৬ রানে। তারা জয় নিশ্চিত করেছে ১০ বল হাতে রেখে। 

পাকিস্তানের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন হাসান আলী ও মোহাম্মদ নওয়াজ। 

শুরুতে ব্যাট করা পাকিস্তান ৩৭ ওভারে সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে ১৭১ রান। সফরকারীদের হয়ে শেষের দিকে সর্বোচ্চ  ৩৬ রানের ইনিংস খেলেছেন হাসান নওয়াজ। তার ৩০ বলের অপরাজিত ইনিংসে ছিল ৩টি ছক্কা।  তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ইনিংস বলতে হুসেন তালাতের ৩১ এবং দুই ওপেনার সাইম আইয়ুবের ২৩ ও আব্দুল্লাহ শফিকের ২৬। 

স্বাগতিকদের হয়ে ২৩ রানে তিনটি উইকেট নেন জেইডেন সিলস। একটি করে নেন জেডিয়াহ ব্লেডস, শামার জোসেফ, গুডাকেশ মোটি ও রোস্টন চেজ। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচসেরা চেজ। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য এই জয়টি শুধু সিরিজে টিকে থাকার লড়াই নয়। ২০২৩ বিশ্বকাপে খেলতে না পারার পর কোচ ড্যারেন স্যামি এবং অধিনায়ক শাই হোপ ২০২৭ সাল মাথায় নিয়ে দল পুনর্গঠনে নজর দিয়েছেন। ম্যাচের পর হোপ বলেছেন, ‘আমরা সবসময়ই জুটি গড়া এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও উন্নতির কথা বলি। যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়ে এগিয়ে আসার জন্য চেজ, গ্রিভস এবং শেরফানকে কৃতিত্ব দিতে হবে।’

/এফআইআর/
