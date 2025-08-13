X
হোপ-সিলসে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩৪ বছরে উইন্ডিজের প্রথম সিরিজ জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫
ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে দাপট ধরে রেখেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মঙ্গলবার শাই হোপের অপরাজিত সেঞ্চুরির পর জেইডেন সিলস ৬ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেয় তারা। তাতে ৩৪ বছরে প্রথমবার পাকিস্তানকে ওয়ানডে সিরিজে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

হোপের সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানকে ২৯৫ রানের লক্ষ্য দেয় উইন্ডিজ। হোপ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান হিসেবে দ্বিতীয় সেরা বোলিংয়ে সফরকারীদের ৯২ রানে অল আউট করেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ক্যারিবিয়ানরা ২০২ রানের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় পায়।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বড় ইনিংসের আভাস দেয়নি। ৪৪তম ওভারে দুইশ ছোঁয় তারা। এরপর আগ্রাসী ব্যাটিং। জাস্টিন গ্রিভসকে নিয়ে হোপ ইনিংস শেষে স্কোর নেন ২৯৪ রানে। ৫০ বলে ১১০ রানের জুটি ছিল তাদের।

৯৪ বলে ১০ চার ও ৫ ছয়ে ১১০ রানে অপরাজিত ছিলেন হোপ। ১৮তম সেঞ্চুরিতে সর্বোচ্চ শতকের তালিকায় ক্রিস গেইল ও ব্রায়ান লারার পর উইন্ডিজদের মধ্যে তিনে তিনি। ২৪ বলে ৪৩ রানে অপরাজিত ছিলেন গ্রিভস।

শেরফানে রাদারফোর্ড (১৫) ও রোস্টন চেজের (৩৬) সঙ্গে ৪৫ ও ৬৪ রানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন হোপ। কিসি কার্টি ও এভিন লুইসের ৪৭ রানের জুটি ছিল কার্যকরী।

পাকিস্তানের পক্ষে নাসিম শাহ ও আবরার আহমেদ নেন দুটি করে উইকেট।

/এফএইচএম/
