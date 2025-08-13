X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড রশিদ খানের

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২
রশিদ খান।

সাদা বলের ক্রিকেটে সেরা স্পিনারদের একজন রশিদ খান। কিন্তু দ্য হান্ড্রেডে গতকাল এমনই এক ম্যাচ খেলেছেন, যা কখনও মনে রাখতে চাইবেন না তিনি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন আফগান লেগস্পিনার। 

কাল বার্মিংহাম ফোনিক্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে (২০ বলে) ৫৯ রান দিয়েছেন ওভাল ইনভিন্সিবলসের হয়ে খেলা এই স্পিনার। তাতে ছিল না কোনও উইকেট। 

পিটুনির শুরুটা করেন জো ক্লার্ক ও উইল স্মিড। ৫ বলের মধ্যেই তাকে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন তারা। তার আগেই অবশ্য ১৫ বলে ৩৩ রান দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মূল ঝড়টা তুলেছেন ফোনিক্স অধিনায়ক লিয়াম লিভিংস্টোন। বেধড়ক পিটুনিতে রশিদ খানের শেষ ৫ ডেলিভারিতে ৪,৬, ৬,৬ এবং ৪ রান নেন তিনি। 

গত কয়েকমাস এমনিতেই রশিদ খানের ভালো যাচ্ছে না। এই বছরের শুরুতে সবচেয়ে বাজে আইপিএল মৌসুম কাটান তিনি। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ১৫ ম্যাচে নেন ৯টি উইকেট। গড় ছিল ৫৭.১ ও ইকোনমি ৯.৩। 

দ্য হান্ড্রেডে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের পরিসংখ্যান

রশিদ খান – ০/৫৯ (২০২৫)
ডেভিড ভিসা – ১/৫৩ (২০২২)
ডেভিড পেইন – ১/৫৩ (২০২৩)
স্টিভেন ফিন – ২/৫১ (২০২১)
ক্রিস উড – ০/৪৯ (২০২৩)  

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
