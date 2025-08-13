X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩
ডেভাল্ড ব্রেভিস

টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা ব্যক্তিগত ইনিংসের মালিক এখন ডেভাল্ড ব্রেভিস। মঙ্গলবার ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অপরাজিত ১২৫ রান করেন তিনি। বিধ্বংসী ওই ইনিংস খেলে টি-টোয়েন্টি ব্যাটার র‌্যাঙ্কিংয়ে ব্রেভিস বিরাট লাফ দিয়েছেন।

দেশের হয়ে নবম টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ৪১ বলে। তাতে একশর বাইরে থাকা ব্রেভিস ৮০ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা র‌্যাঙ্কিং ২১ নম্বরে পৌঁছে গেছেন।

ব্রেভিসের সতীর্থ ট্রিস্টান স্টাবস ১২ ধাপ উন্নতি করে ২৭ নম্বরে।

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দুই ম্যাচ শেষে দুই দলের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের র‌্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক টিম ডেভিড। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮৩ ও ৫০ রান করা এই হার্ড হিটিং ব্যাটার ছয় ধাপ এগিয়ে দশম স্থানে। সমান ধাপ এগিয়ে একই তালিকায় ১৭তম তার সতীর্থ ক্যামেরন গ্রিন।

টি-টোয়েন্টি বোলার র‌্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন জশ হ্যাজেলউড (তিন ধাপ এগিয়ে ২০তম), কাগিসো রাবাদা (১৫ ধাপ এগিয়ে ৪৪তম) ও লুঙ্গি এনগিডি (১৪ ধাপ এগিয়ে ৫০তম)।

এদিকে টেস্ট বোলার র‌্যাঙ্কিংয়ে পরিবর্তন এসেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজে ১৬ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি এক ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা তিন নম্বরে। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। তার উপরে শীর্ষে জসপ্রীত বুমরা ও দুইয়ে রাবাদা।

নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের মধ্যে রাচিন রবীন্দ্র (১৫ ধাপ এগিয়ে ২৩তম), ডেভন কনওয়ে (সাত ধাপ এগিয়ে ৩৭তম) ও হেনরি নিকলস (৬ ধাপ এগিয়ে ৪৭তম)।

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষে ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিংয়ে এসেছে পরিবর্তন। ২-১ এ সিরিজ জয়ী উইন্ডিজ দলের স্পিনার গুডাকেশ মোটি পাঁচ ধাপ এগিয়ে ১২তম। তার সতীর্থ জেইডেন সিলস ২৪ ধাপ লাফ দিয়ে ৩৩ নম্বরে। পাকিস্তানের আবরার আহমেদ তিন ধাপ সামনে গেছেন, ৫৪তম তিনি।

