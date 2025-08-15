ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপিএলে সাকিবদের হারে শুরু

অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগে সাকিব আল হাসানের ফেরা সুখকর হলো না। ব্যাট হাতে মাত্র ১১ রান করেছেন, বোলিংয়ে এক ওভারে ৬ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে তার দলও লড়াই করতে ব্যর্থ।
আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১২১ রানে অল আউট হয় অ্যান্টিগা। জবাবে ১৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জিতে গেছে সেন্ট কিটস।
৪ উইকেটে ৯৫ রান করা অ্যান্টিগা ওয়াকার সালামখিলের স্পিনে ভরাডুবি দেখে। তাদের সেরা পারফর্মার কারিম গোরেকে (৬১) আউট করেন এই আফগান স্পিনার। একে একে চার উইকেট তুলে নেন।
লক্ষ্যে নেমে এভিন লুইসের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে সহজ জয়ের পথে এগোতে থাকে সেন্ট কিটস। আলিক আথানেজ ২৮ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতান।