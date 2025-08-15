X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপিএলে সাকিবদের হারে শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৩আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৩
ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপিএলে সাকিবদের হারে শুরু

অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগে সাকিব আল হাসানের ফেরা সুখকর হলো না। ব্যাট হাতে মাত্র ১১ রান করেছেন, বোলিংয়ে এক ওভারে ৬ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে তার দলও লড়াই করতে ব্যর্থ।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১২১ রানে অল আউট হয় অ্যান্টিগা। জবাবে ১৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জিতে গেছে সেন্ট কিটস।

৪ উইকেটে ৯৫ রান করা অ্যান্টিগা ওয়াকার সালামখিলের স্পিনে ভরাডুবি দেখে। তাদের সেরা পারফর্মার কারিম গোরেকে (৬১) আউট করেন এই আফগান স্পিনার। একে একে চার উইকেট তুলে নেন।

লক্ষ্যে নেমে এভিন লুইসের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে সহজ জয়ের পথে এগোতে থাকে সেন্ট কিটস। আলিক আথানেজ ২৮ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতান।

 

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
পরমাণু হামলার হুমকি সহ্য করবে না ভারত: পাকিস্তানকে মোদির কড়া বার্তা
পরমাণু হামলার হুমকি সহ্য করবে না ভারত: পাকিস্তানকে মোদির কড়া বার্তা
ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপিএলে সাকিবদের হারে শুরু
ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিপিএলে সাকিবদের হারে শুরু
তেল পরিবহনে নতুন যুগে বাংলাদেশ
তেল পরিবহনে নতুন যুগে বাংলাদেশ
টিভিতে আজকের খেলা (১৫ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৫ আগস্ট, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media