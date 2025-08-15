ভারত যেন পাকিস্তান ম্যাচ না খেলে, দোয়া করছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার

৩৪ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে। তিন ম্যাচের সিরিজ জিতে শুরু করলেও টারৌবায় শেষ ওয়ানডেতে ২০২ রানের হার অস্বস্তিতে ফেলেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানদের। ওই পরাজয়ের পর সাবেক ক্রিকেটারদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছে তারা। রিজওয়ানদের একহাত নিতে এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন বাসিত আলী।
ওয়ানডে ইতিহাসে পাকিস্তান তাদের চতুর্থ সর্বোচ্চ রানের ব্যবধানে হেরেছে। বিব্রতকর হারের পর বাসিত সতর্ক করলেন, এশিয়া কাপে যেন পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে না খেলে।
সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছে। পাকিস্তানি কোনও দলের সঙ্গেই খেলতে নারাজ ভারত। তবে ক্রিকেটের এশিয়া কাপে একই গ্রুপে পড়ার কারণে অনেকটা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। যদিও অনেকেই এই ম্যাচ বয়কট করার ডাক দিচ্ছেন। তেমন কিছু হলে পাকিস্তানের জন্য ভালো হবে মনে করছেন বাসিত।
৫৩ বছর বয়সী সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার দোয়া করছেন, যেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এশিয়া কাপে এই ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। তাতে করে বাজেভাবে হারা থেকে বেঁচে যাবে পাকিস্তান।
দ্য গেম প্ল্যান ইউটিউব চ্যানেলের বাসিত বলেছেন, ‘আমি দোয়া করি এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত খেলতে অস্বীকৃতি জানাক, ঠিক যেমনটা তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস অব লিজেন্ডসে করেছিল। তারা এমনভাবে আপনাকে হারাবে যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।’
এমনকি এই ফর্ম নিয়ে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সামনেও দাঁড়াতে পারবেন না মন্তব্য করলেন বাসিত। তিনি বললেন, ‘আমরা যদি আফগানিস্তানের কাছে হারি, এই দেশে অনেকেই সেটা আমলে নিবে না। কিন্তু ভারতের কাছে হারলে সেই মুহূর্তে সবাই পাগল হয়ে যাবে।’