X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সঙ্গে খেলে নারী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৬আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৬
গত এপ্রিলে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে নারী দল

গত এপ্রিলে পাকিস্তানে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব খেলেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তারপর আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি তারা। এদিকে ঘনিয়ে আসছে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগেও কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকায় নিজেদের মধ্যে খেলে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিসিবি আয়োজন করছে উইমেন’স চ্যালেঞ্জ কাপ ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে মেয়েরা দুটি দলে ভাগ হয়ে খেলবে, আরেকটি দল ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে লাল ও সবুজ নামে খেলবে। এই দুটি দল মুখোমুখি হবে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলেরও। সোমবার থেকে হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ হবে বিকেএসপিতে। প্রতিটি দল একে অন্যের সঙ্গে লড়বে দুইবার করে।

এর আগে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে সিলেটে এক মাসের অনুশীলন ক্যাম্পে ছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে বিকেএসপিতে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের ক্যাম্প। কিন্তু নিজেদের ভালো করে ঝালিয়ে নিতে ম্যাচ খেলার বিকল্প ছিল না। তাই আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকায় নিজেদের মধ্যে খেলতে যাচ্ছে দল।

এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে ভারতে। শ্রীলঙ্কাতে হবে লঙ্কান দল ও পাকিস্তানের সবগুলো ম্যাচ। আর কলম্বোতে ২ অক্টোবর বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

এনিয়ে দ্বিতীয়বার ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে সবশেষ আসরে তারা সাত ম্যাচ খেলে একটি জয় পেয়েছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।

/এফএইচএম/
বিষয়:
নারী ক্রিকেট দল
সম্পর্কিত
নিগারদের সঙ্গেও কাজ করলেন উড
মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের ভেন্যু পাল্টে যেতে পারে!
নারী বিশ্বকাপ: জ্যোতিদের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে 
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশে বিপ্লবের এক বছর, আশা পরিণত হচ্ছে হতাশায়
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনবাংলাদেশে বিপ্লবের এক বছর, আশা পরিণত হচ্ছে হতাশায়
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেলো মা ও ২ মাসের সন্তানের
মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেলো মা ও ২ মাসের সন্তানের
সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিটি
সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিটি
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media