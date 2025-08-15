ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সঙ্গে খেলে নারী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবে বাংলাদেশ

গত এপ্রিলে পাকিস্তানে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব খেলেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তারপর আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি তারা। এদিকে ঘনিয়ে আসছে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগেও কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকায় নিজেদের মধ্যে খেলে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিসিবি আয়োজন করছে উইমেন’স চ্যালেঞ্জ কাপ ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে মেয়েরা দুটি দলে ভাগ হয়ে খেলবে, আরেকটি দল ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫।
মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে লাল ও সবুজ নামে খেলবে। এই দুটি দল মুখোমুখি হবে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলেরও। সোমবার থেকে হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ হবে বিকেএসপিতে। প্রতিটি দল একে অন্যের সঙ্গে লড়বে দুইবার করে।
এর আগে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে সিলেটে এক মাসের অনুশীলন ক্যাম্পে ছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে বিকেএসপিতে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের ক্যাম্প। কিন্তু নিজেদের ভালো করে ঝালিয়ে নিতে ম্যাচ খেলার বিকল্প ছিল না। তাই আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকায় নিজেদের মধ্যে খেলতে যাচ্ছে দল।
এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে ভারতে। শ্রীলঙ্কাতে হবে লঙ্কান দল ও পাকিস্তানের সবগুলো ম্যাচ। আর কলম্বোতে ২ অক্টোবর বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
এনিয়ে দ্বিতীয়বার ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে সবশেষ আসরে তারা সাত ম্যাচ খেলে একটি জয় পেয়েছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।