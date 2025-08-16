মাইনর ক্রিকেট লিগে আটলান্টায় ‘জাদু’ দেখাবেন সাকিব

বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে খেলতে যাচ্ছেন। তাকে দলে টেনেছে আটলান্টা ফায়ার।
২৮ আগস্ট থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের জন্য প্লেয়ার্স ড্রাফট হয়েছে আগেই। টুর্নামেন্ট শুরুর সপ্তাহখানেক আগে ৩৮ বছর বয়সী সাকিবকে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লেয়ার হিসেবে নিয়েছে আটলান্টা।
ফেসবুক পেজে আটলান্টা লিখেছে, ‘আমরা রোমাঞ্চ নিয়ে ঘোষণা করছি যে বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে ২০২৫ মাইনর লিগ মৌসুমে আটলান্টা ফায়ার ক্রিকেট দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন। ব্যাট ও বল হাতে একজন গেম চেঞ্জার সাকিব অতুলনীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও তারকা শক্তি এনে দেবেন ফায়ারের লাইনআপে। আটলান্টায় তার জাদু দেখার জন্য তৈরি হোন।’
বর্তমানে সাকিব ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে খেলছেন। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ১৬ বলে ১১ রান করার পর এক ওভার বোলিং করে উইকেটশূন্য ছিলেন তিনি।
সিপিএলে খেলার কারণে এমসিএলের শুরুতে থাকতে পারবেন না সাকিব। ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলা শেষেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আটলান্টায় যোগ দেবেন তিনি।