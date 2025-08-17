নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!

চলতি বছর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি কোনও আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সাবেক ক্রিকেটার সাথিরা জাকির জেসি। কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিংয়ে দেখা যাওয়ার জোর সম্ভবনা রয়েছে জেসির। বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শুধু নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই নয়, এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি, অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপের মতো আসরে আম্পায়ার হিসেবে মাঠে থাকার অভিজ্ঞতা আছে তার। সবকিছু ঠিক থাকলে এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপেও অভিষেক হতে যাচ্ছে।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ, যেখানে ৮টি দল অংশ নেবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ২ অক্টোবর, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এরপর ৭ অক্টোবর নিগার সুলতানার দল মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের, আর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ২৬ অক্টোবর খেলবে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে।
গ্রুপ পর্ব শেষে শীর্ষ চার দল উঠবে সেমিফাইনালে, যেগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ও ৩০ অক্টোবর। ফাইনালের মধ্য দিয়ে ২ নভেম্বর পর্দা নামবে এবারের নারী বিশ্বকাপের।