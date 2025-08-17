X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৫আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৫
সাথিরা জাকির জেসি।

চলতি বছর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি কোনও আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সাবেক ক্রিকেটার সাথিরা জাকির জেসি। কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিংয়ে দেখা যাওয়ার জোর সম্ভবনা রয়েছে জেসির। বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

শুধু নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই নয়, এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি, অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপের মতো আসরে আম্পায়ার হিসেবে মাঠে থাকার অভিজ্ঞতা আছে তার। সবকিছু ঠিক থাকলে এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপেও অভিষেক হতে যাচ্ছে।  

ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ, যেখানে ৮টি দল অংশ নেবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ২ অক্টোবর, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এরপর ৭ অক্টোবর নিগার সুলতানার দল মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের, আর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ২৬ অক্টোবর খেলবে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে।

গ্রুপ পর্ব শেষে শীর্ষ চার দল উঠবে সেমিফাইনালে, যেগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ও ৩০ অক্টোবর।  ফাইনালের মধ্য দিয়ে ২ নভেম্বর পর্দা নামবে এবারের নারী বিশ্বকাপের।

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
লেভেল-২ কোচিং কোর্স করে সার্টিফিকেট পেলেন আকবর
নেপালকে সহজেই হারালো বাংলাদেশ ‘এ’ দল
অক্টোবরে আফগানদের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনি সীমানা পুনঃনির্ধারণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিন শতাধিক বিক্ষোভ
যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনি সীমানা পুনঃনির্ধারণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিন শতাধিক বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media