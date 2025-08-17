X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয়ের আশা জাভেদের

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৬
ভারত-পাকিস্তান খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর

পাকিস্তানের নির্বাচক আকিব জাভেদের দৃঢ় বিশ্বাস, আসন্ন এশিয়া কাপে ভারতকে হারাবে তার দল। রবিবার এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের স্কোয়াড ঘোষণার পর তিনি জানালেন, দলের শক্তি ও ভারসাম্য তাকে আশাবাদী করে তুলছে।

যদিও টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের রেকর্ড ভালো নয়। ১৩ বারের দেখায় ভারত জিতেছে ৯ ম্যাচ, পাকিস্তান তিনটি। একটি ম্যাচ টাই। ২০২২ সালের এশিয়া কাপে শেষবার ভারতকে হারায় পাকিস্তান।

১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গ্রুপ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচে পাকিস্তানের পক্ষে বাজি ধরছেন জাভেদ, ‘পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল ভারতকে হারাতে পারে। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ সবসময় বড় কিছু। এই ১৭ জনের স্কোয়াড যে কোনও দলকে হারাতে পারে। তাদের ওপর চাপ তৈরি করা উচিত নয় আমাদের। কিন্তু এই দল নিয়ে আমার উচ্চ আশা।’

এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের। তবে টি-টোয়েন্টিতে এই দুজনের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আছে বললেন পাকিস্তানের নির্বাচক। গত বছর ডিসেম্বরে শেষবার টি-টোয়েন্টি খেলতে দেখা গিয়েছিল দুজনকে। তাদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বললেন জাভেদ।

তিনি বললেন, ‘আমরা তাদের একেবারে বাইরে পাঠিয়েছি তা নয়। বর্তমান দল বাছাইয়ে একজন খেলোয়াড়ের উন্নতির প্রতিফলন দেখা গেছে। আমি শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব ও ফখর জামানের উদাহরণ দিচ্ছি। শাহিবজাদা প্রত্যাবর্তন করেছেন, সাইম শুরুতে ধুঁকলেও পরে ছাপ রেখেছে। আপনি কোনও খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ার থামাতে পারেন না, সুযোগ সবসময় থাকছে। এখন তারা বিগ ব্যাশ ও পিএসএলের মতো লিগগুলোতে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। যে কেউ পারফর্ম করলে খেলবে এবং আর যারা পারফর্ম করে তারাই খেলার যোগ্যতা রাখে।’

সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে ২-১ এ টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান।

/এফএইচএম/
বিষয়:
পাকিস্তান ক্রিকেট
সম্পর্কিত
বাদ দেওয়ার পর বাবরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পাকিস্তান কোচ
৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
পাঁচ হাফ সেঞ্চুরির ম্যাচে উইন্ডিজকে হারালো পাকিস্তান
সর্বশেষ খবর
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবলে দ্বিতীয় রাউন্ডে দৌলতপুর উপজেলা
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবলে দ্বিতীয় রাউন্ডে দৌলতপুর উপজেলা
চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা যুবদল কর্মীর
চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা যুবদল কর্মীর
সেলিব্রেটি কবি শামসুর রাহমান
সেলিব্রেটি কবি শামসুর রাহমান
গাজা সিটির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান হামাসের
গাজা সিটির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান হামাসের
সর্বাধিক পঠিত
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media