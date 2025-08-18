X
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে যুক্তরাষ্ট্র, তানজানিয়া ও জাপান

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৮
ছেলেদের ২০২৬ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শেষ ও ১৬তম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টটি যৌথভাবে আয়োজন করবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। আয়োজক দেশ হিসেবে পূর্ণ সদস্য জিম্বাবুয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসরে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। সঙ্গে ২০২৪ সালের আসরের শীর্ষ দশ দলও সরাসরি জায়গা নিশ্চিত করেছে।

গত আসরের ফাইনালিস্ট ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বাকি পাঁচটি স্থান নির্ধারিত হয়েছে আঞ্চলিক বাছাইপর্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে। আফ্রিকা বাছাইপর্বে তানজানিয়া প্রথমে নামিবিয়াকে হারায় এবং পরে কেনিয়ার বিপক্ষে দাপুটে জয়ের মাধ্যমে আসরের টিকিট নিশ্চিত করে। ব্যর্থ অভিযানের কারণে নামিবিয়া এবার আসরে খেলতে পারবে না, কারণ শুধুমাত্র আয়োজক পূর্ণ সদস্য দেশই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খেলার সুযোগ পায়।

এশিয়ার বাছাইপর্বে আফগানিস্তান ও নেপালের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে গেলে দুই দলের সমান পয়েন্টে থাকলেও ভালো রানরেটের কারণে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে আফগানরা। জাপান পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক বাছাই জিতে আসরে জায়গা নিশ্চিত করেছে। ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বের শেষ দিনে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে জায়গা নিশ্চিত করেছে স্কটল্যান্ড। আর আমেরিকার বাছাইপর্বে কানাডা, বারমুডা ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে প্রবেশ করেছে।

আসন্ন টুর্নামেন্টে ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিন দল সুপার সিক্স পর্বে উঠবে। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ভারত সবচেয়ে সফল দল, তাদের শিরোপা সংখ্যা পাঁচটি। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার আছে চারটি শিরোপা।

