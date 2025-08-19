নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিরাজ!

পারিবারিক কারণে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না মেহেদী হাসান মিরাজ। পারিবারিক কারণে এই সিরিজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার জামাল বাবু একটি জাতীয় দৈনিককে এই তথ্য জানান। বিসিবি তার ছুটির আবেদন মঞ্জুর করেছে।
মিরাজ বাংলাদেশের সবশেষ তিন সিরিজের দলেই ছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে দেশে ও তাদের মাটিতে ছয় ম্যাচ খেলে, আর শ্রীলঙ্কাতেও ছিল তিন ম্যাচের সিরিজ। এর মধ্যে পাঁচ ম্যাচে খেলেন মিরাজ। তার পারফরম্যান্স সন্তোষজনক ছিল না। মাত্র ৬৪ রান করে ৪ উইকেট নেন।
আগামী ২৬ আগস্ট দুই দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে ঢাকায় পা রাখবে নেদারল্যান্ডস। ৩০ আগস্ট, ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটে হবে তিন ম্যাচ।
দুই দল সবশেষ দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল দ্য হেগে ২০১২ সালে। শেষ হয়েছিল ১-১ এর ড্রয়ে।