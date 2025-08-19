X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিরাজ!

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৪আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৪
নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিরাজ!

পারিবারিক কারণে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না মেহেদী হাসান মিরাজ। পারিবারিক কারণে এই সিরিজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার জামাল বাবু একটি জাতীয় দৈনিককে এই তথ্য জানান। বিসিবি তার ছুটির আবেদন মঞ্জুর করেছে।

মিরাজ বাংলাদেশের সবশেষ তিন সিরিজের দলেই ছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে দেশে ও তাদের মাটিতে ছয় ম্যাচ খেলে, আর শ্রীলঙ্কাতেও ছিল তিন ম্যাচের সিরিজ। এর মধ্যে পাঁচ ম্যাচে খেলেন মিরাজ। তার পারফরম্যান্স সন্তোষজনক ছিল না। মাত্র ৬৪ রান করে ৪ উইকেট নেন।

আগামী ২৬ আগস্ট দুই দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে ঢাকায় পা রাখবে নেদারল্যান্ডস। ৩০ আগস্ট, ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটে হবে তিন ম্যাচ।

দুই দল সবশেষ দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল দ্য হেগে ২০১২ সালে। শেষ হয়েছিল ১-১ এর ড্র‍য়ে।

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিরাজ!
নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিরাজ!
বৃটেন থেকে আসবে ১৪৪২ কোটি টাকার এলএনজি
বৃটেন থেকে আসবে ১৪৪২ কোটি টাকার এলএনজি
নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, ঢাকায় পৌঁছে মির্জা ফখরুল
নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, ঢাকায় পৌঁছে মির্জা ফখরুল
প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম দেখতে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি
প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম দেখতে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media