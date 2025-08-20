X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
‘বাজে কথা’ বলে শাস্তি পেলেন অস্ট্রেলিয়া স্পিনার

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০
অ্যাডাম জাম্পা

দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের ক্ষত না শুকাতেই দুঃসংবাদ শুনলো অস্ট্রেলিয়া। আইসিসির আচরণবিধি ভেঙে শাস্তি পেয়েছেন তাদের স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা।

কেয়ার্নসে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেতে ‘আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করার’ কারণে বুধবার একটি ডিমেরিট পয়েন্ট জুটেছে জাম্পার নামের পাশে।

ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ৩৭তম ওভারে। নিজের বোলিংয়ের পর মিসফিল্ড ও ওভারথ্রোয়ের কারণে রেগে গিয়ে বাজে কথা বলেন এই লেগস্পিনার। মাইক্রোফোন স্টাম্পে তা স্পষ্ট শোনা গেছে এবং সম্প্রচারও হয়েছে।

অপরাধ স্বীকার করে ম্যাচ রেফারিদের এমিরেটস আইসিসি এলিট প্যানেলের এন্ডি পাইক্রফটের প্রস্তাবিত শাস্তি মেনে নিয়েছেন জাম্পা। তাই শুনানির প্রয়োজন হচ্ছে না।

লেভেল ওয়ানের আচরণবিধি ভঙ্গ করলে ন্যুনতম শাস্তি তিরস্কার এবং সর্বোচ্চ ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং একটি বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

২৪ মাসের মধ্যে কোনও খেলোয়াড় চারটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে নিষেধাজ্ঞার মতো শাস্তি পাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার ৯৮ রানে হারের ম্যাচে জাম্পা ১০ ওভারে ১ উইকেট নেন ৫৮ রান দিয়ে। ২২ আগস্ট দুই দল দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলবে।

/এফএইচএম/
