ওয়ানডে অভিষেকেই দক্ষিণ আফ্রিকান স্পিনারের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহ

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৭
প্রেনেলান সুবরায়েন

মঙ্গলবার কেয়ার্নসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে অভিষেক হয় দক্ষিণ আফ্রিকা অফস্পিনার প্রেনেলান সুবরায়েনের। ম্যাচ শেষে তার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আইসিসি এক বিবৃতি দিয়েছে, ‘সুবরায়েনের অ্যাকশনের বৈধতা নিয়ে কিছু জায়গায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রিপোর্ট দিয়েছেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা।’

সুবরায়েন তার ১০ ওভার বোলিং কোটা সম্পন্ন করেন। ট্রাভিস হেডের উইকেট নেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি জেতে ৯৮ রানে। সিরিজেও তারা এগিয়ে গেছে ১-০ তে।

৩১ বছর বয়সী অফস্পিনার এই বছরের শুরুতে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে অভিষিক্ত হন। প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নেন তিনি। এখন তাকে আইসিসি অধিভুক্ত পরীক্ষাগারে বোলিং অ্যাকশনের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

/এফএইচএম/
