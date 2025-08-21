এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সবুজ সংকেত পেলো ভারত

ভারত ও পাকিস্তান কোনও দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নেবে না। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আসন্ন বহুজাতিক এশিয়া কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হবে, বৃহস্পতিবার ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ভারতীয় সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে কোনোভাবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না খেলার নীতিতে অটল থাকার কথা জানিয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রণালায় বৃহস্পতিবার বলেছে, ভারতের কোনও দল পাকিস্তানে যাবে না কিংবা তারা কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে পাকিস্তানি দলকে স্বাগত জানাবে না।
তবে এই কড়াকড়ি বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিকসের মতো বহুজাতিক টুর্নামেন্টে রাখছে না সরকার। কারণ এই ধরনের প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। এই টুর্নামেন্টগুলো নিরপেক্ষ কিংবা তৃতীয় কোনও ভেন্যুতে হয়।
মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের খেলতে বাধা নেই। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ ম্যাচে দুই দল মুখোমুখি হবে। তারপর দুই দলের অগ্রগতির ভিত্তিতে ২১ সেপ্টেম্বর ও ২৯ সেপ্টেম্বরেও তাদের দেখা হতে পারে।
ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেটে ২০১৩ সালের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি। তারপর থেকে দুই দেশের পুরুষ ও নারী ক্রিকেট দল বহুজাতিক টুর্নামেন্ট বা ইভেন্টে খেলছে।