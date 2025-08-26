X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১৫০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯
১৫০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ

এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। এই সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সিরিজে সর্বনিম্ন ১৫০ টাকায় মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবেন দর্শকরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে https://gobcbticket.com.bd/ ওয়েবসাইট থেকে কেনা যাবে টিকিট। সব টিকিটই দেওয়া হবে অনলাইনে।

সিরিজ শুরুর আগে কাল (বুধবার) বাংলাদেশে পৌঁছাবে ডাচরা, এরপর তিন দিনের প্রস্তুতি শেষে ৩০ আগস্ট শুরু হবে প্রথম ম্যাচ। পরবর্তী দুটি ম্যাচ হবে ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে দর্শকদের জন্য সুখবর-ই দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজের তুলনায় অর্ধেক দামে দেওয়া হবে এই সিরিজের তিন ম্যাচের টিকিট। পাকিস্তান সিরিজের প্রতি ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ৩০০ টাকা। এর আগে ২০২৫ বিপিএলের সিলেট পর্বেও টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ১৫০ টাকা। 

সিলেটে হতে যাওয়া সিরিজের সব ক্যাটাগরির টিকিটের দামই কমানো হয়েছে। গ্রিন হিল এরিয়াতে বসে খেলা দেখার জন্য টিকিটের দাম সবচেয়ে কম, ১৫০ টাকা। এছাড়া শহীদ তুরাব স্ট্যান্ডের (আগের পূর্ব গ্যালারি) টিকিটের মূল্যও ১৫০ টাকা। শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড ২৫০ টাকা, ক্লাব হাউজ ৫০০ টাকা এবং গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের টিকিটের মূল্য ২ হাজার টাকা। ডিরেক্টরদের এনক্লোজারে বসে খেলা দেখতে খরচ করতে হবে ২ হাজার টাকা।

 

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
বাংলাদেশ সফরে এবার ডাচ দলে নতুন মুখ এক ১৭ বছর বয়সী
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের সূচি নিশ্চিত করলো আফগানিস্তান 
শেষ ম্যাচেও হারলেন সোহানরা 
সর্বশেষ খবর
পৃথক ৪ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা মামুন হাসান কারাগারে
পৃথক ৪ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা মামুন হাসান কারাগারে
নাফ নদ থেকে আরও ১৩ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
নাফ নদ থেকে আরও ১৩ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির ফল প্রকাশ
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির ফল প্রকাশ
উৎসবমুখর ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হোক
উৎসবমুখর ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হোক
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media