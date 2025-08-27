সিরিজ খেলতে নেদারল্যান্ডস দল এখন বাংলাদেশে

আগামী ৩০ আগস্ট সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজে অংশ নিতে নেদারল্যান্ডস দল এখন ঢাকায়। রাজধানীতে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বুধবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের ফ্লাইটে ডাচরা সিলেটের উদ্দেশে উড়াল দিয়েছে।
২০১১ বিশ্বকাপের পর এই প্রথম নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ সফরে আসছে। সেই বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ডাচদের হারিয়েছিল। এখন পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে ৩টি ওয়ানডে হয়েছে, যার সর্বশেষটি ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপে- ওই ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ।
সিলেটে পৌঁছে আজ বিশ্রাম নেবে ডাচরা। তিন দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প শেষে মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ আগস্ট, আর বাকি দুই ম্যাচ হবে ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর। তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
মূলত আগস্টে ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। নিরাপত্তার অজুহাতে বিসিসিআই ওই সফরটি বাতিল করেছে। এমতাবস্থায় নেদারল্যান্ডসকে সিরিজ খেলার আমন্ত্রণ জানায় বিসিবি। এই সিরিজ দিয়েই এশিয়া কাপের প্রস্ততি সারবে বাংলাদেশ।
নেদারল্যান্ডসের স্কোয়াড: স্কট অ্যাওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নোয়া ক্রোয়েস, ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, সিকান্দার জুলফিকার, সেডরিক ডি ল্যাং, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকারেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ডানিয়েল ডোরাম, সেবাস্টিয়ান ব্র্যাট ও টিম প্রিঙ্গল।