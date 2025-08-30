X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আফগানিস্তানকে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫০আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫০
রউফ চার উইকেট নেন

ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রত্যাশিত জয়ে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শুরু করলো পাকিস্তান। সালমান আগার ফিফটির পর হারিস রউফের দুর্দান্ত বোলিংয়ে তারা শুক্রবার আফগানিস্তানকে হারালো। শারজায় তারা জিতেছে ৩৯ রানে।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান ৭ উইকেটে ১৮২ রান করে। জবাবে ১৯.৫ ওভারে ১৪৩ রানে অলআউট হয়েছে আফগানিস্তান।

শাহিবজাদা ফারহান ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ১০ বলে ১ চার ও ২ ছয়ে ২১ রান করেন পাকিস্তানি ওপেনার। সাইম আইয়ুবকে নিয়ে ২.৩ ওভারে ২৬ রানের ওপেনিং জুটি ছিল তার। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে পাওয়ার প্লেতে আর কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫৪ রান তোলে তারা। 

পাওয়ার প্লের পরে পাকিস্তানের রান তোলার গতি কমে গিয়েছিল। সালমান আগা চার নম্বরে নেমে দলকে আবার রানে ফেরান। তার সঙ্গে বড় কোনও জুটি না হলেও ক্যামিও ইনিংস খেলেন মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস ও ফাহিম আশরাফ।

সালমান ইনিংস সেরা ৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। পাকিস্তান অধিনায়কের ৩৬ বলের ইনিংসে ছিল তিনটি করে চার ও ছয়।

নওয়াজ ১১ বলে ১ চার ও ২ ছয়ে ২১ রান করেন। হারিস ১৫ রান যোগ করেন। ফাহিম ৫ বলে ১৪ রান তোলেন একটি করে চার ও ছয়ে।

আফগানিস্তানের তিন স্পিনার সুবিধা করতে পারেননি। মুজিব উর রহমান, মোহাম্মদ  নবী ও রশিদ খান যথাক্রমে ২২, ১৮ ও ২৬ রান দিয়ে একটি করে উইকেট নেন।

লক্ষ্যে নেমে তৃতীয় ওভারে আফগানদের ওপেনিং জুটি ভাঙেন শাহীন শাহ আফ্রিদি। ইব্রাহিম জাদরান (৯) ফিরে যাওয়ার পর রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও সেদিকউল্লাহ আতাল আফগানিস্তানকে লড়াইয়ে রাখেন। অষ্টম ওভারে রহমানউল্লাহ (৩৮) আউট হলেও ম্যাচে ছিল তারা।

আফগানরা ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় হারিস রউফের ওভারে জোড়া উইকেট হারিয়ে। ১৩তম ওভারে কোনও রান না দিয়ে সেদিকউল্লাহ (২৩) ও করিম জানাতকে খালি হাতে ফেরান পাকিস্তানি পেসার।

তারপর সুফিয়ান মুকিম টানা দুই ওভারে দুটি উইকেট তুলে নেন। তাতে  মাত্র ৪ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারায় আফগানরা।

নিশ্চিত হারা ম্যাচে আফগানিস্তান প্রাণ ফিরে পায় রশিদের ক্যামিও ইনিংসে। ১৭তম ওভারে সুফিয়ানকে একটি করে ছয় ও চার মেরে ১৪ রান তোলেন তিনি। পরের ওভারে রউফকে তিন ছক্কা হাঁকান। তাতে ১৩ বলে লক্ষ্য কমে দাঁড়ায় ৪২ রানে। ওই ওভারে ১৯ রান তুলে শেষ বলে হাসান নওয়াজের ক্যাচ হন রশিদ। অষ্টম উইকেটে মুজিবকে নিয়ে রেকর্ড ৪৪ রান গড়ে ফিরে যান তিনি। তার ১৬ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে ছিল ১ চার ও ৫ ছয়।

ওখানেই আফগানিস্তান হার দেখে। শাহীন ও হারিস বাকি দুটি উইকেট তুলে জয় নিশ্চিত করেন। 

হারিস ৩.৫ ওভারে ৩১ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের সফল বোলার। চতুর্থবার টি-টোয়েন্টিতে চার উইকেটের দেখা পেলেন এই পেসার। শাহীন, নওয়াজ ও সুফিয়ান দুটি করে উইকেট পান।  

ম্যাচসেরা হয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান।

একই মাঠে শনিবার স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান।

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলায় ছাত্রদলের নিন্দা
নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলায় ছাত্রদলের নিন্দা
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media