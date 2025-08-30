জাতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটার নিয়েও ইনিংস ব্যবধানে হারলো অঙ্কনরা

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে একগাদা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার নিয়ে খেলেও ১১ দলের মধ্যে নবম হয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। এবার ৬ জন টেস্ট ক্রিকেটার নিয়েও সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কাছে চার দিনের ম্যাচ মাত্র আড়াই দিনে ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনরা।
শনিবার শেফিল্ড শিল্ড চ্যাম্পিয়ন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল হেরেছে ইনিংস ও ১২ রানে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৪ রানে গুটিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ২৫৪ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪৯ আসে শাহাদাত হোসেনের ব্যাট থেকে। এছাড়া মুরাদ ৪২, ইয়াসির ৩৬ ও মাহিদুল ৩২ রান করেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংস ৩৮০ রান তুলেছিল। দুই ইনিংস মিলিয়েও সেই রান করতে পারেনি বাংলাদেশ।
আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুটি টেস্ট খেলতে যাবে বাংলাদেশ দল। সেই কঠিন চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি হিসেবে ‘এ’ দলকে পাঠানো হয়েছিল ডারউইনে, যেখানে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি চার দিনের ম্যাচ খেলেছে তারা। কিন্তু যে প্রত্যাশায় পাঠানো হয়েছিলো, তার ছিটেফোঁটা পারফরম্যান্সও করতে পারেনি ক্রিকেটাররা।