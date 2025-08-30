X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গরম এড়াতে এশিয়া কাপ শুরুর সময়ে আনা হলো পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৯
এশিয়া কাপের ট্রফি।

মরুর বুকে ক্রিকেট লড়াই হলে সেখানকার বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকে গরম। এবারের এশিয়া কাপে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ম্যাচ শুরুর পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছে আয়োজকরা। প্রথম দিকে ম্যাচ শুরুর কথা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায়। এখন নতুন সময়ে সেটা আধা ঘণ্টা পেছানো হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ম্যাচ শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। 

সংযুক্ত আরব আমিরাতে আসন্ন এশিয়া কাপে মোট ১৯টি ম্যাচের মধ্যে ১৮টি ম্যাচ – যার মধ্যে ফাইনালও রয়েছে – স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। 

মূলত সেপ্টেম্বর মাসে যখন টুর্নামেন্টটি শুরু হবে, দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে এবং তা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত বজায় থাকবে। সেই প্রচণ্ড গরম এড়াতে ক্রিকেট বোর্ডগুলো ম্যাচের সময়সূচি কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধ আবার সম্প্রচারকারীদের কাছেও জানানো হয় এবং তারা পরিবর্তনে সম্মতি দেন। ফলে সবগুলো দিন-রাতের ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে।

তবে একটি ম্যাচ এই পরিবর্তনের আওতায় আসেনি—সেটি হলো টুর্নামেন্টের একমাত্র দিনের খেলা; ১৫ সেপ্টেম্বর আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান।

৮ দলের এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে আফগানিস্তান ও হংকং একে অপরের বিপক্ষে মাঠে নামবে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
শ্রীলঙ্কার এশিয়া কাপ দলে হাসারাঙ্গা
চার নতুন মুখ নিয়ে ওমানের এশিয়া কাপ স্কোয়াড
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
সর্বশেষ খবর
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
রংপুরে জাপার কার্যালয়ে হামলা হলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: মোস্তাফিজার রহমান
রংপুরে জাপার কার্যালয়ে হামলা হলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: মোস্তাফিজার রহমান
কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি
কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media