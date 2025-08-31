X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১২ বলে ১১ ছক্কা হাঁকিয়ে আলোচনায় ভারতের ব্যাটার

   স্পোর্টস ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৪
সালমান নিজার।

কেরালা ক্রিকেট লিগে শেষ ১২ বলে ১১টি ছক্কা হাঁকিয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছেন ভারতের ২৮ বছর বয়সী ব্যাটার সালমান নিজার। প্রথম শ্রেণির এই ব্যাটার ক্যালিকট গ্লোবস্টারসের হয়ে আদানি তিরুবনন্তপুরম রয়্যালসের বিপক্ষে ইনিংসের শেষ ১২ বৈধ বলে এমন ঝড় তুলে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। 

বাঁহাতি এই ব্যাটার ২০ ওভারের ম্যাচে শেষ ওভারের আগের ওভারে মুখোমুখি হন পেসার বাসিল থাম্পির। থাম্পি আবার আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট লায়ন্সের হয়েও খেলেছেন। ওই ওভারেই পাঁচটি ছক্কা মারেন সালমান। শেষ বলে এক রান নিয়ে স্ট্রাইক ধরে রেখে শেষ ওভারে অভিজিত প্রবীণের বিপক্ষে আরও তাণ্ডব চালান তিনি। সেই ওভারে ছয়টি ছক্কা হাঁকিয়ে দলীয় সংগ্রহ দাঁড় করান ৬ উইকেটে ১৮৬ রানে! 

সালমান ঝড়ে শেষ ওভারে আসে মোট ৪০ রান। কারণ, প্রবীণ একটি ওয়াইড ও একটি নো বল করেন, আর সেখান থেকে সালমান নেন দুই রান। ফলে ওভারটি পুরোপুরি অভিশাপ হয়ে আসে তার জন্য।

প্রথম ১৩ বলে ১৭ রান করা সালমান শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। তার তাণ্ডব চালানো ব্যাটিংয়ের পরই ক্যালিকট ম্যাচটি জিতে নেয় ১৩ রানে।

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
প্রথম ওয়ানডেতে জিতলেও শাস্তি পেলো শ্রীলঙ্কা
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
আইপিএলকে বিদায় বলে নতুন মিশনে অশ্বিন
সর্বশেষ খবর
যারা দিল্লির বয়ান শোনাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তাদের লাল কার্ড দেখাবেন: সাদিক কায়েম
ডাকসু নির্বাচনযারা দিল্লির বয়ান শোনাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তাদের লাল কার্ড দেখাবেন: সাদিক কায়েম
প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধিদল
প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধিদল
গাইবান্ধায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ: কার্যালয় ভাঙচুর, আহত ১০
গাইবান্ধায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ: কার্যালয় ভাঙচুর, আহত ১০
দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন
দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বিলুপ্তির শেষ ধাপে ইউএসএআইডি
বিলুপ্তির শেষ ধাপে ইউএসএআইডি
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media